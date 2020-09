Juventus-Napoli è la sfida di cartello del terzo turno della Serie A 2020/2021. Si sfidano infatti i campioni d’Italia in carica e la vincitrice della Coppa Italia nella passata stagione calcistica.

I padroni di casa hanno ottenuto una vittoria e un pareggio nelle prime due uscite stagionali. Nella gara inaugurale, in casa contro la Sampdoria, i bianconeri si sono imposti agevolmente ed hanno destato una buona impressione dal punto di vista del gioco. Nella gara successiva, la trasferta di Roma contro i giallorossi di Fonseca, gli uomini di Pirlo hanno ottenuto un buon pareggio ma non hanno sostenuto una prestazione brillante ed hanno evitato la sconfitta per la grande prestazione di Ronaldo che ha realizzato entrambe le reti della sua formazione.

La gara contro i partenopei rappresenta dunque uno snodo importante per verificare la crescita del gruppo e lo sviluppo del progetto tecnico del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Gli ospiti sono invece a punteggio pieno avendo avuto la meglio sia del Parma nella prima gara di campionato sia del Genoa nella prima sfida casalinga della stagione. Gli azzurri hanno dimostrato di aver assimilato in pieno i dettami del tecnico Gennaro Gattuso e hanno messo in mostra un notevole potenziale offensivo. La gara contro i bianconeri potrebbe quindi consentire al Napoli un ulteriore salto di qualità dal momento che, in caso di successo, porterebbe i partenopei a 5 lunghezze di vantaggio sui campioni d’Italia in carica.

Fra gli ospiti potrebbe pesare l’assenza di Lorenzo Insigne, il quale contro il Genoa ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di prendere parte alla sfida di Torino e dovrebbe anche compromettere la parentesi con la Nazionale.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 3^ giornata della Serie A 2020/2021, sono condizionate da assenze di rilievo negli organici a disposizione dei tecnici Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe sfidare i partenopei affidandosi al 3-4-1-2 con la conferma di Szczesny nel ruolo di estremo difensore titolare.

In difesa è sempre indisponibile De Ligt, che in seguito all’operazione alla spalla tornerà in campo non prima di novembre. Il reparto dovrebbe quindi essere lo stesso delle precedenti uscite, con Danilo, Bonucci e Chiellini in campo dal primo minuto e Demiral e Rugani a disposizione in panchina.

In mezzo al campo Rabiot è stato fermato dal Giudice Sportivo e McKennie dovrebbe accomodarsi in panchina, quindi Bentancur e Arthur per la prima volta dovrebbero essere titolari in questo campionato.

Sulle corsie esterne - con Alex Sandro ancora fuori per un problema muscolare - dovrebbero trovare spazio Cuadrado a destra e Frabotta a sinistra.

Nel reparto avanzato Morata dovrebbe essere relegato in panchina dopo l'esordio contro la Roma. Anche Dybala dovrebbe essere tra le riserve: il ritardo di condizione dovrebbe consentirgli al massimo uno scampolo di gara. Dal primo minuto dovrebbe quindi agire Ramsey in posizione di trequartista alle spalle di Kulusevski e Ronaldo.

Qui Napoli

Il Napoli dovrebbe giocare con il 4-3-3. Nel ruolo di estremo difensore titolare prosegue il ballottaggio tra Ospina e Meret con quest’ultimo che dovrebbe essere confermato dopo l’utilizzo dal primo minuto contro il Genoa.

In difesa Gattuso ha il dubbio legato alle condizioni fisiche di Manolas ma il greco dovrebbe recuperare per la sfida contro i bianconeri e occupare la posizione centrale di fianco a Koulibaly. Sulle fasce laterali spazio e Di Lorenzo e Mario Rui in vantaggio su Hysaj e Ghoulam per una maglia da titolare. Solo panchina per Maksimovic, Rrahmani e Luperto.

A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski dovrebbero essere gli interni con Demme favorito su Lobotka per occupare il ruolo di centrocampista centrale.

In attacco non sarà della partita Insigne, il quale nell’ultima gara contro il Genoa ha accusato un contrattempo muscolare che lo terrà fermo per alcune settimane. Il tridente dovrebbe quindi essere composto da Lozano, Osimhen e Mertens, con Politano e Petagna a disposizione in panchina.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, De Sciglio, Mckennie, Douglas Costa, Dybala, Morata, Vrioni. Allenatore: Pirlo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna. Allenatore: Gattuso.