Uno dei giocatori che sicuramente non ha convinto in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato sicuramente Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha offerto delle prestazioni al di sotto della sufficienza, tanto da portare il tecnico nerazzurro Antonio Conte a tenerlo fuori, senza farlo neanche entrare a partita in corso nelle ultime due sfide contro Real Madrid e Atalanta. Una situazione delicata, che potrebbe portare il club meneghino a prendere in considerazione una sua cessione già a gennaio, a soli dodici mesi dal suo approdo. Uno dei club che avrebbe manifestato maggior interesse è il Real Madrid.

Real Madrid su Eriksen

Il nome di Christian Eriksen potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista danese è stato acquistato dodici mesi fa dal Tottenham per poco più di 20 milioni di euro, ad una cifra relativamente bassa rispetto a quello che era il suo valore anche per una questione contrattuale, avendo il contratto in scadenza a giugno 2020. Il suo rendimento, però, non è stato all'altezza, nonostante il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, abbia anche cambiato modulo per cercare di esaltare al meglio le sue caratteristiche, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, che già lo scorso anno pensava al giocatore, quando ancora militava nelle fila degli Spurs.

L'idea dei Blancos, però, era quella di riuscire ad accaparrarselo a parametro zero, con l'Inter che ha anticipato la concorrenza. Gli spagnoli sono in cerca di rinforzi in mezzo al campo che possano alzare il tasso tecnico, visto che Zinedine Zidane non ha molti elementi di spessore in quel reparto.

Basti pensare che adesso rischia di ritrovarsi in emergenza dopo la sosta per le Nazionali alla luce dell'infortunio subito da Valverde e a causa della positività al coronavirus di Casemiro.

La possibile richiesta dell'Inter

Inter che sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Real Madrid per discutere del futuro di Christian Eriksen.

Secondo a quanto riportato da Sportmediaset durante il programma Pressing i due club ne starebbero parlando e potrebbero anche intavolare uno scambio che possa sistemare anche i bilanci, pesantemente martoriati dalle perdite degli ultimi mesi. I Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino del fantasista spagnolo, Isco, che si sposerebbe perfettamente nel ruolo di trequartista nel 3-4-1-2 nerazzurro. Quello di Eriksen, infatti, potrebbe essere anche un equivoco tattico dato che al Tottenham non giocava dietro le punte, ma aveva libertà di azione. Le società in questo modo si libererebbero anche di due elementi che sembrano ormai ai margini delle rispettive rose e rischiano di subire pesanti svalutazioni continuando a non giocare.