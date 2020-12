La Juventus, contro il Parma, ha dato una dimostrazione di forza vincendo per 0-4. La squadra di Andrea Pirlo continua a crescere e le prestazioni sono sempre più confortanti. Il tecnico bresciano ha trovato la quadra e i giocatori si stanno esprimendo al meglio. Dei progressi fatti dalla Juventus ne ha parlato anche Federico Balzaretti: "Io credo che ora sia stia vedendo, a differenza della Juve di Sarri". Per il commentatore di Dazn, i bianconeri avevano poco feeling con Sarri: "Pur essendo un grande allenatore, non aveva empatia coi suoi giocatodi". Balzaretti ha anche sottolineato che Pirlo, a differenza di Sarri, sta riuscendo a trasmettere le sue idee.

Juventus in crescita

La Juventus di Pirlo, nella prima parte di stagione, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento e adesso la squadra sta dimostrando il suo valore. Il tecnico bresciano non ha avuto la possibilità di sfruttare il pre campionato vista l'annata particolare. Quindi Pirlo non ha avuto il tempo per fare esperimenti. Adesso la mano dell'allenatore si vede e la Juventus è in crescita. Federico Balzaretti, commentatore di Dazn, ha elogiato il lavoro che sta svolgendo il tecnico bianconero: "Pirlo sta trasmettendo ai suoi giocatori i suoi principi di gioco". Dunque, la Juventus è riuscita nel suo intento ovvero trovare un allenatore in grado di far giocare bene la squadra. Il primo tentativo fatto con Sarri non era andato a buon fine, visto che che ha spiegato Balzaretti non c'era empatia tra il gruppo e il tecnico toscano.

Adesso, come ha messo in evidenza il commentatore di Dazn, la musica è cambiata: "La Juventus voleva cambiare Allegri per avere un tipo di gioco piacevole". Per Balzaretti, adesso, i bianconeri stanno raccogliendo i frutti di questa rivoluzione: "Io credo che ora sia stia vedendo".

Balzaretti elogia Buffon

Nella gara contro il Parma, la porta della Juventus è stata difesa da Gianluigi Buffon.

Il numero 77 juventino ha fatto un paio di parlare di pregevole fattura e sta dimostrando di essere sempre uno dei migliori nel suo ruolo. Buffon, nonostante i suoi 42 anni, ha grande entusiasmo e voglia di dimostrare il suo valore. Nelle ultime partite, Pirlo sta alternando i suoi portieri e il numero 77 juventino ha giocato anche nel match del Camp Nou.

Buffon è un valore aggiunto per la Juventus vista anche la su importanza all'interno dello spogliatoio. Il portiere di Carrara è un punto di riferimento per i suoi compagni e questa è sicuramente una cosa positiva per tutto il gruppo. Proprio di Buffon, ne ha parlato Federico Balzaretti: "Buffon ha dimostrato ancora una volta grande reattività". Infine, il commentatore di Dazn ha voluto complimentarsi con il portiere juventino: "A Gigi faccio i complimenti, perché è bello vederlo ancora a questi livelli"