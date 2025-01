Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato a Juventubus dell'indiscrezione che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Niclas Fullkrug del West Ham e di Joshua Zirkzee del Manchester United.

Albanese ha poi escluso le voci che vorrebbero i bianconeri e il PSG in aperto dialogo per lo scambio tra Vlahovic e Kolo Muani.

Albanese: 'Fullkgrug nome che non scalda Motta, si lavora forte per il prestito di Zirkzee'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando dei movimenti di mercato in attacco che potrebbe effettuare proprio la Juve ha detto: "Fullkrug mi risulta essere un profilo come quello di Skriniar, cioè che affascina più la società che l'allenatore.

Poi il giocatore in questione non si discute e tornerebbe anche molto utile alla causa, però ho capito che è un profilo che non scalda Motta. Per questa ragione in questo momento la Juve preferirebbe Zirzkee e a me risulta stiano lavorando forte per il prestito dell'olandese, anche grazie all'aiuto dell'entourage dell'attaccante. Prendere l'ex Bologna significherebbe rimettere ordine nelle idee che ha in testa l'allenatore italo brasiliano".

Albanese ha continuato: "La Juventus deve fare un mercato di gennaio che sposti gli equilibri e quindi non può sbagliare. Non può fare salti nel vuoto o prendere elementi che siano da attendere, ma calciatori subito pronti. Zirzkee a questo proposito e tornando a lavorare con Motta sarebbe già nelle condizioni di essere un titolare in questa squadra.

Può giocare con Vlahovic o al posto del serbo ed impattare subito nel mondo Juventus al contrario magari di un Kolo Muani che dovrebbe abituarsi alla Serie A".

Sulle indiscrezioni che vorrebbero proprio l'attaccante del PSG coinvolto in un eventuale scambio che porterebbe Vlahovic in Francia, Albanese ha poi riferito: "Da quello che mi arriva fronte Paris Saint-Germain non c'è la minima intenzione di fare una trattativa simile.

Questo per una semplice questione di valutazioni diverse fra i due calciatori e per delle idee che ha maturato la società transalpina. Inoltre non mi risulta che la Juventus stia proponendo Vlahovic in giro, certo è che se arrivasse l'offerta giusta già per gennaio, allora le cose potrebbero cambiare".

Juventus, i tifosi commentano le indiscrezioni di Albanese

Le parole di Albanese hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Se a Motta non piace Fullkrug vuole dire che dobbiamo mandare via Motta, è semplice" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma Zirkzee non ha mai fatto tutti questi gol. Anche a Bologna non ha fatto più di dieci reti in campionato".