Il Milan capolista arriva al Mapei Stadium sempre più in emergenza, ma da capolista. I rossoneri nonostante il fiato sul collo di Inter e Juventus ora distanziate di un solo punto, guidano la classifica. Le assenze pesanti hanno iniziato a farsi sentire negli ultimi risultati. Il pareggio del Milan in rimonta finale contro il Genoa ha fatto capire quanto il Milan sia in difficoltà, ma che abbia una squadra che non molla. Lo stesso dicasi per la partita del Milan contro il Parma. Due punti guadagnati o 4 punti persi? Per le squadre che rincorrono sono sicuramente due punti persi per i rossoneri, ma viste le circostanze, forse è il caso di vedere il bicchiere 'mezzo pieno' in casa Milan.

Ancora assenti Kjær, Bennacer, Ibrahimovic che sono stati l'asse portante della cavalcata rossonera. Ai 3 titolarissimi nella lista di Pioli mancherà ancora Gabbia e infine s'è aggiunta l'assenza di Ante Rebic. Tra i 4 attaccanti convocati oltre a spiccare la giovanissima età, c'è da segnalare la prima convocazione in Serie A per lo svedese Emil Roback. L'unica buona notizia per Pioli è stato il recupero di Theo Hernandez dopo l'assenza di Genova. Scelte quasi obbligate per Pioli che continuerà a proporre Kalulu al centro della difesa. Unico dubbio per il tecnico dei rossoneri riguarda l'esterno sinistro. Hauge e Brahim Diaz sono al ballottaggio per una maglia da titolari.

Mister #DeZerbi: «Il Milan è una squadra costante nel rendimento con grande entusiasmo e convinzione dei propri mezzi. I fattori decisivi per noi saranno l'attenzione, il controllo della palla e il coraggio»



LINK 📺 https://t.co/U4R94bJ5Ad#SassuoloMilan 🖤💚 #ForzaSasol pic.twitter.com/MG447UBPhs — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 19, 2020

De Zerbi dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti nonché ex di turno: Manuel Locatelli.

Il posto del giovane nazionale verra preso da Bourabia o da Pedro Obiang. In attacco torna a disposizione Defrel che potrebbe partire dal primo minuto con Boga, Djuricic e Berardi alle sue spalle.

Le probabili formazioni:

sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao.

All. Pioli

🚉 Our railroad trip to Reggio Emilia on the eve of #SassuoloMilan ⚽

🚉 Si parte! Rossoneri in trasferta: appuntamento col campo domani alle 15.00 ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/i11jTe9NPL — AC Milan (@acmilan) December 19, 2020

La lista dei neroverdi convocati da De Zerbi:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traoré

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori.

Il Milan decimato si presenta con questi uomini a Reggio Emilia:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Leão, Maldini, Roback.

#SassuoloMilan 📰

The squad for matchday 13! First call-up for Roback 👊



I convocati per la trasferta di Reggio Emilia, prima volta per Roback 👊 #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/LZPcsqMKQI — AC Milan (@acmilan) December 19, 2020

Milan - Sassuolo il pronostico della partita

Le quote dei bookmakers continuano a dare i rossoneri favoriti, ma in costante rialzo, la media di una vittoria del Milan a Reggio Emilia è di 2,10.

Interessante sia il pareggio che la vittoria dei nero verdi. Il pareggio viene pagato 3,70 mentre una vittoria del Sassuolo a 3,30. Una partita da tripla che potrebbe premiare altre giocate. Per questo conviene provare un over 2,5 che viene dato solamente a 1,50 La quota gol è data a 1,40. Una scommessa da azzardare tra le due squadre è la quota corner. Corner over 8,5 è a 1,35. Il primo marcatore del match prevede un testa a testa di giocatori a 6,75, per i padroni di casa Caputo, mentre per gli ospiti ci sono Rafael Leao, Colombo e Hauge. Distanziati a 7,50 Domenico Berardi e Brahim Diaz.