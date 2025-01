La Juventus sta valutando un rinforzo di mercato per migliorare il settore offensivo, con l'attenzione rivolta in particolare a Joshua Zirkzee. La giovane punta olandese, attualmente al Manchester United dopo l'esperienza al Bologna, è da tempo nella lista mercato della dirigenza bianconera. Secondo quanto rivelato dal giornalista Daniele Longo, tramite il suo profilo X, la Juventus sarebbe già in parola con il suo procuratore, anche se occorre capire se l'operazione sia fattibile già in questa sessione di mercato di gennaio.

L'infortunio di Milik e l'esigenza di una punta per la Juventus

"Kia Joorabchian è in parola con la Juventus per Zirkzee. Da capire se ci saranno margini per anticipare il trasferimento già a gennaio", sono state queste le dichiarazioni del giornalista Daniele Longo.

L'arrivo di una punta sarebbe particolarmente utile per la Juventus, tenendo conto dell'incertezza del recupero dall'infortunio di Arkadiusz Milik, che dovrebbe avvenire comunque entro il mese di gennaio. A proposito del centravanti polacco Cristiano Giuntoli, Football Director della società piemontese, ha recentemente dichiarato che Milik sarà il "nuovo acquisto" della Juventus per il mercato di gennaio. Ma non è da escludersi che il club voglia guardarsi comunque attorno per dare una pedina in più nel reparto offensivo a Thiago Motta in vista della fase più calda della stagione.

Per la Juve in attacco sembrano sfumare le ipotesi raspadori e Lucca

Il nome di Joshua Zirkzee pare essere diventato il primo della lista di mercato della Juventus, tenendo conto anche della volontà di Napoli e Udinese di non cedere a gennaio rispettivamente Giacomo Raspadori e Lorenzo Lucca.

In azzurro Raspadori ad esempio - in particolare dopo il gol decisivo contro il Venezia da subentrato - può essere valorizzato anche come mezzala da Antonio Conte, come recentemente dichiarato proprio dal tecnico: "Ci sto lavorando come interno di centrocampo.

È coinvolto nel progetto e ci dà quella qualità e quei gol che ci servono".

Per quanto riguarda invece Lucca ha parlato il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani che ha scartato la possibilità che lasci la società friulana a gennaio: "Non prendiamo in considerazione offerte. È in una fase di crescita ed è perfettamente coinvolto nel progetto". Aggiungendo che l'Udinese intende continuare a dargli fiducia: "È un giocatore forte e come tutti desta interesse".