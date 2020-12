Proseguono le indiscrezioni di mercato per il Crotone. La squadra calabrese, che tornerà in campo il 3 gennaio 2021 per sfidare a "San Siro" l'Inter, potrebbe ben presto accogliere qualche rinforzo.

L'ultimo nome accostato agli "squali" è quello di Nicolas Haas, calciatore svizzero di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito all'Empoli in cadetteria.

In uscita dal Crotone, invece, oltre agli elementi fuori rosa, potrebbe esserci anche il difensore Koffi Levy Djidji, giunto in prestito dal Torino meno di tre mesi fa, ma finora poco impiegato nelle prima parte della stagione.

Crotone, occhi aperti sul mercato

Dopo la stagione importante con la maglia del Frosinone e la promozione sfiorata nei play-off con i ciociari, il centrocampista Nicolas Haas è ripartito in questo campionato con la maglia dell'Empoli, a cui l'Atalanta lo ha ceduto in prestito sul finire del mercato. Per lui nella prima parte di stagione sono arrivate 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da due reti e un assist.

Le qualità mostrate sul rettangolo verde dal calciatore svizzero avrebbero attirato l'attenzione di Crotone e Cagliari, squadre in cerca di rinforzi nella finestra di riparazione di gennaio. Il calciatore classe '96 è comunque importante nell'undici del tecnico dei toscani Federico Dionisi e, al netto delle offerte, difficilmente dovrebbe muoversi dal club azzurro.

Djidji, sirene dalla Serie B

Arrivato a Crotone come uno degli ultimi acquisti dell'estate dal Torino, il difensore Koffi Levy Djidji ha dovuto affrontare il Covid-19 prima di tornare a disposizione nelle ultime settimane di campionato. Il calciatore, arrivato in Calabria con voglia di mettersi in mostra e ritagliarsi uno spazio da protagonista, ha dovuto osservare da lontano la squadra, scendendo in campo solamente per pochi minuti.

Per lui il futuro potrebbe essere in cadetteria: nelle ultime ore è stato accostato da parte di alcune testate all'ambizioso Lecce.

Nel mercato estivo a contendersi le prestazioni del difensore erano state per diverse settimane Crotone e Spezia, con i calabresi capaci di aspettare fino alla fine del mercato per ottenere il prestito del classe '92. La sfortuna e le difficoltà riscontrate, però, potrebbero portarlo nuovamente a cambiare maglia.

Crotone, squadra in ripresa

Dopo un periodo durato diverse settimane nelle quali la squadra calabrese aveva collezionato solamente sconfitte, il Crotone di Giovanni Stroppa sembra essersi ripreso nella parte finale del 2020. Per i rossoblù sono giunte due vittorie consecutive in casa contro Spezia (4-1) e Parma (2-1) senza tralasciare il pareggio conquistato alla "Dacia Arena" di Udine (0-0). Un ruolino di marcia che ha permesso al Crotone di salire in penultima posizione, ma soprattutto di avvicinare le squadre dirette contendenti alla salvezza.

Proprio questo ritrovato spirito battagliero potrebbe portare la società calabrese ad investire sul mercato per cercare di conquistare la salvezza in Serie A.