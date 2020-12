Il Milan sta vivendo una stagione fantastica occupando il primo posto in campionato prima della pausa natalizia. Un risultato sicuramente al di sopra delle attese che ha in Hakan Calhanoglu uno dei protagonisti principali. Il turco ha però il contratto in scadenza nel giugno 2021 e, dopo i primi tentennamenti, la volontà sarebbe quella di rinnovare. Discorso diverso invece per Gianlugi Donnarumma, che nelle scorse settimane sembrava essere vicinissimo al rinnovo, ma il suo agente Raiola ha nuovamente cambiato le carte in tavola riferendo degli interessi di Inter e Juventus.

Calciomercato Milan, problemi per il rinnovo di Donnarumma

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza milanista ha proposto a Donnarumma un rinnovo a 7 milioni di euro netti a stagione, ma l'offerta rossonera non sarebbe l'unica sul tavolo. L'agente del portiere rossonero Raiola, infatti, starebbe tentando di spaventare i rossoneri informandoli di consistenti proposte da parte delle rivali Juventus e Inter per il 21enne nazionale italiano. Donnarumma ha sempre chiarito la sua intenzione di restare al Milan perché è il suo club preferito ed è una squadra in cui si sente un leader, ma ovviamente il parere di Raiola non può essere ignorato. Donnarumma ha mantenuto la porta inviolata quattro volte in 13 partite di Serie A finora in questa stagione ed è sicuramente uno dei giocatori più importanti dell'intera rosa rossonera.

Qualora il Milan non dovesse trovare un accordo per il rinnovo, difficilmente il giocatore andrà via a gennaio, lasciando i rossoneri a giugno a parametro zero.

Calciomercato Milan, vicino il rinnovo di Calhanoglu

Novità anche sul versante Calhanoglu. Il nazionale turco continua a spingere per restare con i rossoneri, anche se mancano solo sei mesi alla scadenza del suo attuale accordo.

Il suo agente Gordon Stipic è atterrato in Italia prima di Natale per un incontro con la dirigenza rossonera, incontro che entrambe le parti hanno poi definito positivo. Il vertice ha certamente confermato la volontà unanime di arrivare al rinnovo contrattuale, accorciando anche il divario tra domanda e offerta. Calhanoglu ha chiesto 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per rinnovare con il Milan, il club ha risposto con una proposta di 3,5 milioni di euro a stagione.

C'è ancora distanza, ma è tutt'altro che incolmabile e ora è il Milan a valutare la prossima mossa. I prossimi giorni saranno decisivi in ​​tal senso perché il Milan dovrà fare in fretta, visto che la scadenza si avvicina e, nel frattempo, Szoboszlai ha già firmato per il Lipsia. Era un potenziale sostituto di Calhanoglu, ma ora Paolo Maldini e la dirigenza rossonera devono convincere il trequartista a restare.