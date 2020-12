Terminata la 14ª giornata, è scattata la pausa invernale per la Serie A. La sosta natalizia rappresenta l'occasione utile per le società per programmare le mosse da effettuare in sede di mercato di riparazione che aprirà i battenti nel mese di gennaio.

Tra i club che potrebbero operare in entrata ma anche sfoltire la rosa c'è il Crotone, attualmente penultimo in classifica. I rossoblu dovranno da un lato piazzare gli esuberi in organico, e dall'altro cercare degli innesti per migliorare la rosa a disposizione di Stroppa soprattutto in attacco. Tra gli obiettivi dei calabresi pare ci sia Simone Edera, calciatore in procinto di lasciare il Torino.

Crotone, in tre con le valigie in mano

I primi a salutare la Calabria a gennaio dovrebbero essere Tomislav Gomelt, Antonio Mazzotta e Mattia Mustacchio. Protagonisti della promozione della scorsa stagione in Serie A, quest'anno non sono riusciti a trovare spazio nella squadra allenata da Giovanni Stroppa. Di conseguenza, quasi certamente i dirigenti calabresi cercheranno altre sistemazioni per loro, allo scopo di liberare degli spazi nella rosa crotonese per inserire dei nuovi innesti.

Anche in attacco gli "squali" potrebbero far registrare un'operazione in uscita, e al momento il principale candidato a lasciare il Crotone sarebbe Emmanuel Rivière che sarebbe finito nel mirino di alcune società di Serie B, tra le quali figurerebbero Salernitana, Lecce e Cosenza.

Rinforzi in attacco per il Crotone

Per migliorare la qualità dell'attacco il Crotone starebbe guardando in casa Torino. In uscita dai granata ci sarebbe Simone Edera, già accostato ai rossoblu nella parte finale dello scorso mercato estivo. Il calciatore classe 1997 è riuscito a racimolare appena due presenze in 14 giornate di campionato. La complicata situazione di classifica in cui si trova la compagine piemontese (fanalino di coda della Serie A) potrebbe rappresentare un ostacolo per il Crotone.

Infatti sembra difficile che il club di Urbano Cairo possa andare a rinforzare una diretta rivale alla salvezza, anche se alla fine la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza. La conferma dell'imminente addio di Edera al Torino è giunta dal suo agente, Giuseppe Galli, che in un'intervista ha affermato: "Non vediamo l'ora che inizi il mercato di gennaio, vogliamo trovare una squadra che creda in lui".

Edera piace a Bologna e Spezia

Il Crotone non sarebbe l'unica società di Serie A interessata a Simone Edera. Infatti pare che l'attaccante torinese sia seguito anche da Bologna e Spezia. In passato, quando era in scadenza di contratto, il giovane centravanti era stato contattato dal Napoli, ma la trattativa non era decollata.

Ad oggi il futuro di Edera sembra lontano dal Torino, anche se a gennaio ci sarà da decidere con quale formula potrà partire: in prestito fino al termine del campionato o a titolo definitivo. Ricordiamo che il calciatore è legato al Toro da un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.