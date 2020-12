Il Milan deve fare i conti con la delicata questione relativa al proprio portiere, Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Nonostante le dichiarazioni, infatti, le parti stanno ancora trattando e non è escluso l'inserimento dei top club europei. Tra questi ci sarebbe l'Inter, sempre alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Samir Handanovic, non più giovanissimo e protagonista, fino ad ora, di un'annata al di sotto delle aspettative. I rapporti con l'agente, Mino Raiola, d'altronde sono di nuovo buoni dopo diversi anni in cui ci sarebbe stato una sorta di gelo.

Inter su Donnarumma

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è tra i giocatori più appetibili in scadenza di contratto e non mancano le squadre interessate. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, il noto agente dell'estremo difensore, Mino Raiola, avrebbe fatto presente al Milan che su di lui ci sarebbero top club europei, tra cui l'Inter e la Juventus. In particolar modo i nerazzurri potrebbero fare un'offensiva importante qualora i rossoneri non dovessero riuscire a trovare un'intesa per il rinnovo di contratto.

Mentre i bianconeri, infatti, sono comunque coperti in quel ruolo da Szczesny e Buffon, il club meneghino sarebbe alla ricerca dell'erede di Samir Handanovic.

Il portiere sloveno non è più giovanissimo e anche per questo la società nerazzurra avrebbe fatto dei sondaggi, oltre che per Donnarumma, anche con il Cagliari per Alessio Cragno e con l'Udinese per Juan Musso. Donnarumma, però, sarebbe il preferito qualora dovesse crearsi l'occasione giusta, visto che il numero 99 è stato spesso decisivo in questa stagione, trascinando il Milan in testa alla classifica, davanti proprio sui nerazzurri.

La possibile trattativa

Essendo in scadenza di contratto a giugno, l'Inter più che trattare con il Milan potrebbe sedersi al tavolo delle trattative direttamente con Mino Raiola. L'agente detiene gli interessi di altri calciatori nerazzurri, su tutti Stefan De Vrij, che da poco avrebbe trovato l'intesa anche per il rinnovo di contratto. Donnarumma attualmente ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione ma, andando in scadenza di contratto, potrebbe ambire anche a guadagnare di più, nonostante la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi ultimi mesi.

Non è escluso che al classe 1999 possa essere offerto lo stesso ingaggio percepito da Romelu Lukaku, di poco superiore ai 7 milioni di euro a stagione, ma decisive potrebbero essere le commissioni che andrebbero all'agente, vista la forte concorrenza.