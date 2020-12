Fine anno all'insegna delle indiscrezioni di mercato per il Crotone, penultimo in classifica, reduce dalla vittoria interna (2-1) contro il Parma all'Ezio Scida prima della sosta invernale. La squadra rossoblù, con nove punti conquistati, ha mostrato per larghi tratti la mancanza di valide alternative nel reparto avanzato, affidandosi in via del tutto esclusiva alle giocate di Nwankwo Simy e Junior Messias, sempre presenti in campo, autori di 9 delle 13 reti portate a segno dalla compagine crotonese. Per rinforzare il reparto avanzato, diversi sembrano essere i profili accostati, tra questi ci sarebbe anche quello di Alberto Cerri, attaccante già seguito in passato e in uscita dal Cagliari.

Crotone, altro nome per l'attacco

Tra le varie indiscrezioni emerse nelle ultime ore, tutte da confermare, emergerebbe anche un nuovo profilo. Il Crotone sarebbe tra il lotto di formazioni che potrebbero pensare di effettuare un'offerta al Cagliari per l'attaccante Alberto Cerri, classe 1996, che in questa stagione con la formazione sarda ha collezionato solamente cinque presenze. La punta, dopo due anni con sole 13 presenze ed 1 rete, potrebbe pensare di cambiare squadra per avere maggiore spazio con un'altra squadra di massima serie. Su di lui si sarebbero interessate oltre al Crotone anche il Parma e il Bologna.

Crotone, movimenti in entrata e uscita

Il mese di gennaio potrebbe dimostrarsi intenso per il direttore sportivo Giuseppe Ursino. La società, dovrà prima di tutto operare con alcune uscite, a partire dai calciatori attualmente fuori rosa come Antonio Mazzotta, Mattia Mustacchio e Tomislav Gomelt.

Due suoi attaccanti risulterebbero inoltre molto corteggiati: si tratta di Emmanuel Riviere per il quale si sarebbero registrati sondaggi di Salernitana, Lecce e Cosenza e Luca Siligardi, con proposte da Stella Rossa di Belgrado e Dinamo Zagabria, entrambe però rispedite al mittente almeno per il momento.

Molina, rinnovo e campionato

Fresco di rinnovo di contratto con il Crotone fino al 30 giugno 2023, il centrocampista Salvatore Molina ha preso la parola al termine del primo allenamento dopo la sosta ai microfoni della società calabrese, guardando al match del 3 gennaio 2021 in casa dell'Inter.

"Ho raggiunto l’accordo per il rinnovo, voglio ringraziare il presidente e la società per la fiducia dimostrata con la speranza di poterli ricambiare sul campo. Campionato? La vittoria contro il Parma ci serviva, vincere ti da fiducia, era importante continuare quanto di buono fatto nelle ultime uscite. Quella di Milano contro l'Inter sarà una gara emozionante contro una squadra molto forte".