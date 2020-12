Vacanze brevi per il Crotone e per gli uomini del tecnico Giovanni Stroppa che nel primo pomeriggio del 27 dicembre hanno ripreso gli allenamenti presso lo stadio comunale Ezio Scida. Dopo la vittoria sul Parma per 2-1 che ha permesso al club calabrese di lasciare l'ultimo posto della classifica di Serie A, la dirigenza si è messa al lavoro sul fronte mercato.

I reparti che necessitano di qualche rinforzo sono quello difensivo e offensivo. Il mercato di gennaio potrebbe portare in riva allo Ionio i difensori Bosko Sutalo dell'Atalanta e Gianluca Frabotta della Juventus, mentre per l'attacco si seguirebbe Simone Edera del Torino.

Crotone, giovani profili per la difesa

Con 29 reti subite, il Crotone è la seconda squadra, insieme al Torino, ad avere la difesa che ha incassato finora il maggior numero di gol in Serie A. Il ds Ursino avrebbe già individuato alcuni profili che potrebbero colmare le lacune nel reparto arretrato.

Il primo rinforzo potrebbe essere Bosko Sutalo dell'Atalanta. Il classe 2000 è nel giro della nazionale U21 croata ed è un difensore centrale. Ha debuttato con la maglia della Dea il 2 luglio 2020 quando i nerazzurri si sono imposti sul Napoli per 2-0.

Il secondo giocatore che sembra piacere ai rossoblu è il difensore della Juventus Gianluca Frabotta. Il classe 1999 è un terzino sinistro e fa parte della nazonale U21 e U23. Giovane e abile con la palla al piede, si può adattare anche sulla fascia destra.

Dopo qualche esperienza in Serie C prima al Renate e poi al Pordenone, il terzino romano proprio con la squadra friulana ha conquistato la promozione in Serie B collezionando 5 presenze. Nell'estate del 2019 è stato acquistato dalla Juventus. Frabotta gode di ampia considerazione da parte del tecnico bianconero Pirlo, e per questo motivo potrebbe essere complicato portarlo via anche in prestito ai campioni d'Italia in carica.

Rossoblu in cerca di un bomber

In questa prima parte del campionato il reparto offensivo del Crotone ha riscontrato qualche problema in fase realizzativa. Qualora dovesse concretizzarsi l'interesse di alcune società di Serie B (Lecce, Salernitana e Cosenza) per l'attaccante francese Emmanuel Riviere, la dirigenza rossoblu potrebbe tentare il colpo Simone Edera.

Centravanti classe 1997 di proprietà del Torino, siccome finora non ha trovato spazio in granata, potrebbe vestire la maglia rossoblu arrivando in Calabria in prestito fino a giugno. L'attaccante è dotato di buona tecnica individuale e di buona capacità di corsa, ha collezionato 32 presenze e 3 reti con il Toro e nel 2018 ha vestito la maglia della nazionale italiana U21. Edera non sarebbe un obiettivo soltanto del Crotone, infatti sarebbe seguito anche da Bologna e Spezia.