L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni in vista della prossima stagione soprattutto se dovesse andare via Denzel Dumfries che è in scadenza di contratto a giugno 2025. Qualora l'esterno olandese non dovesse rinnovare entro giugno è probabile che i nerazzurri possano metterlo sul mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. Al suo posto uno dei nomi che piace è quello di Michael Kayode, giovane emergente della Fiorentina classe 2004.

Il Napoli rivoluzionerà invece la propria rosa nella prossima sessione di mercato. Andrà via Piotr Zielinski, promesso sposo dell'Inter essendo in scadenza di contratto, ecco che il club dovrà inevitabilmente trovare un giocatore con le stesse qualità.

Il nome giusto può essere quello di Luis Alberto, che è alla fine di un ciclo alla Lazio e che ha già preannunciato di voler andare via a giugno.

Inter su Kayode

Qualora l'Inter dovesse dunque cedere Denzel Dumfries, Michael Kayode, giovane esterno destro in forza alla Fiorentina, diventerebbe un obiettivo concreto. L'azzurrino classe 2004 ha collezionato ventiquattro presenze in campionato in quest'annata, mettendo a segno tra l'altro una rete e collezionando un assist. Il giocatore deve crescere ancora ma agli ordini di Simone Inzaghi potrebbe spiccare il volo.

La Fiorentina non lo lascerà partire tanto facilmente ma le due società starebbero pensando ad uno scambio che veda andare in direzione Firenze Valentìn Carboni.

Napoli su Luis Alberto

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista dell'estate dato che andranno via Piotr Zielinski, che si accaserà a zero all'Inter, Diego Demme, anche lui in scadenza di contratto e ai margini della rosa da un anno, e Dendoncker, che non sarà riscattato dall'Aston Villa. Uno degli obiettivi degli azzurri risponde al nome di Luis Alberto, che ha già annunciato di voler lasciare la Lazio.

Per caratteristiche lo spagnolo sarebbe l'ideale per sostituire Zielinski. Anzi, andando a vedere i numeri si può pensare anche ad un miglioramento visto che il classe 1992 in questa stagione di Serie A ha messo insieme 5 reti e 7 assist in 31 partite di campionato.

Anche in questo caso si starebbe pensando ad uno scambio: Luis Alberto all'ombra del Vesuvio e Giovanni Simeone a Roma.

L'ipotetico undici del Napoli

Il Napoli è pronto a cambiare volto la prossima estate. Non sappiamo ancora chi sarà il prossimo allenatore e per questo è possibile ipotizzare un 4-2-3-1 facendo riferimento al modulo attuale.

Tenendo conto della partenza di Osimhen e dei rumors di mercato in entata questo potrebbe essere l'undici del prossimo anno:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Luis Alberto, Kvaratskhelia; Jonathan David.