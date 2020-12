L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri devono sciogliere i dubbi su alcuni elementi all'interno della propria rosa. La società, infatti, potrebbe attuare una piccola rivoluzione per cercare di racimolare un tesoretto da investire poi in entrata. Il tecnico, Antonio Conte, avrebbe dato le proprie indicazioni per cercare di rinforzare al meglio la squadra a sua disposizione e per non commettere lo stesso errore fatto un anno fa con Eriksen, andando a prendere un giocatore rivelatosi non funzionale al suo modo di giocare. Ci sarebbe un giocatore che piacerebbe in particolar modo all'allenatore salentino: Angel Di Maria.

Conte vorrebbe Di Maria

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe chiesto ai propri dirigenti un rinforzo nel reparto avanzato che possa dargli anche maggiori varianti dal punto di vista tattico, anche perché Andrea Pinamonti non sembra convincere e potrebbe essere ceduto.

Il nome sul quale l'allenatore nerazzurro starebbe insistendo è quello di Angel Di Maria. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, infatti, l'argentino piacerebbe molto, essendo un giocatore molto duttile avendo dimostrato di poter giocare sia da seconda punta che da esterno, oltre ad aver giocato in maniera eccelsa da mezzala nel Real Madrid di Carlo Ancelotti, con il quale ha vinto una Champions League. "El Fideo" era stato accostato al club meneghino già nelle precedenti sessioni di calciomercato, con Inter e Paris Saint Germain che non sono mai riuscite a trovare un'intesa dal punto di vista economico.

Di Maria in questa stagione, pur non essendo un titolarissimo dell'undici di Tuchel, ha collezionato otto presenze in campionato, mettendo a segno due reti e collezionando quattro assist, a fronte di quattro presenze in Champions League, in cui ha messo a segno una rete.

La possibile trattativa

Antonio Conte avrebbe chiesto Angel Di Maria già per gennaio.

Il Paris Saint Germain potrebbe lasciarlo andare in cambio di un indennizzo, visto che in attacco è abbastanza coperto avendo in rosa Mbappé, Sarabia, Neymar, Kean e Mauro Icardi. Inoltre, il classe 1987 ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e per questo i francesi potrebbero spingere per la sua partenza per non perderlo a parametro zero.

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, la richiesta del club dello sceicco sarebbe di 20 milioni di euro per il cartellino di Di Maria ma non è escluso anche uno scambio alla pari con Christian Eriksen.

Il danese, infatti, ormai è ai margini della rosa di Conte e piace al Psg e in questo modo le due società potrebbero registrare a bilancio due plusvalenze notevoli, fondamentali in un anno in cui ci sono state molte perdite a causa della crisi economica degli ultimi mesi.