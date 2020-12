Allo stadio Meazza di Milano si gioca la sesta e ultima giornata del gruppo B di Champions League tra Inter e Shakhtar. Le due squadre sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale e per questo motivo la sfida assume i contorni di una vera e propria finale. In classifica sono separate da soli due punti. Nella gara di andata, giocata in Ucraina, pareggio senza reti per 0-0, con il primo tempo che fu dominato dai nerazzurri, che colpirono anche due legni. La gara si giocherà mercoledì 9 dicembre, alle ore 21.

Le ultime su Inter-Shakhtar

L'Inter può soltanto vincere. Questo è il riassunto della vigilia di questa sfida di Champions League.

I nerazzurri sono ultimi nel girone e devono portare a casa i tre punti per andare almeno in Europa League. La squadra di Antonio Conte è ultima con 5 punti, a meno due dai prossimi avversari e dal Real Madrid e a meno tre dal Borussia Monchengladbach capolista. Portando a casa il successo, poi, i padroni di casa dovranno sperare che Real e Borussia non pareggino per qualificarsi agli ottavi di finale. Finendo quest'ultima sfida pari, infatti, il club meneghino si troverebbe a quota 8, alla pari con i Blancos che, però, sono in vantaggio negli scontri diretti.

Lo Shakhtar si gioca tutto in questa sfida. Ucraini che sono secondi con 7 punti, alla pari con il Real Madrid terzo ma in vantaggio negli scontri diretti. Un punto gli basterebbe per andare almeno in Europa League ma a questo punto la squadra di Castro cerca l'impresa per qualificarsi agli ottavi.

Nel turno precedente arrivato il sorprendente successo per 2-0 proprio contro la compagine guidata da Zinedine Zidane. In campionato gli ospiti sono secondi in classifica con 26 punti, a tre lunghezze dalla Dinamo Kiev capolista e nell'ultimo turno hanno stravinto in casa per 5-1 contro il Minaj.

Probabili formazioni Inter-Shakhtar

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma l'ormai collaudato 3-5-2, anche se cambia qualcosa rispetto a quanto visto contro il Bologna.

In attacco torna Lautaro Martinez al fianco di Romelu Lukaku. In mezzo al campo, invece, tornerà dal primo minuto Nicolò Barella, al fianco di Marcelo Brozovic e Arturo Vidal. Sugli esterni solito ballottaggio per l'allenatore nerazzurro, con Young e Darmian in vantaggio su Hakimi e Ivan Perisic.

Il tecnico dello Shakhtar, Castro, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1.

Al centro dell'attacco ci sarà Dentinho, con Moraes costretto ai box dopo l'infortunio subito contro il Real Madrid. Alle sue spalle saranno liberi di agire Taison, Marlos e Tete.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (Hakimi), Barella, Brozovic, Vidal, Young (Perisic); Lukaku, Lautaro.

Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Stepanenko, Vitao; Matviyenko, Kovalenko; Teté, Marlos, Taison; Dentinho.