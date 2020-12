Dopo il successo contro la Dinamo Kiev, arriva un'importante conferma per la Juventus. Gli uomini di Pirlo, infatti, hanno sconfitto il Torino nel 'Derby della Mole', disputatosi sabato 5 dicembre all'Allianz Stadium. Un 2 a 1 raggiunto in extremis grazie ad un gol di Bonucci. Prima del match l'emittente televisiva di Sky Sport aveva intervistato il rampollo della Famiglia Agnelli, Lapo Elkann. L'imprenditore negli ultimi tempi sta lanciando diverse iniziative di solidarietà a sostegno delle famiglie colpite dal coronavirus. Recentemente ha lanciato la sua fondazione LAPS, che si sta attivando grazie all'aiuto di personaggi celebri come Cristiano Ronaldo, Papu Gomez, Bebe Vio.

Nell'intervista a Sky Sport, Lapo Elkann si è soffermato anche sulla nuova Juventus di Andrea Pirlo ed ha sottolineato come gli piaccia molto la gestione portata avanti dall'ex centrocampista bianconero. Ha poi lanciato una frecciatina a tutti i tifosi della Juventus (compreso lui) dichiarando: "Noi juventini siamo viziati, come squadra e come tifosi".

Lapo Elkann su Andrea Pirlo

Secondo Lapo Elkann il lavoro portato avanti da Andrea Pirlo è difficile in quanto si deve confrontare con una nuova rosa e con una sorta di mini rivoluzione adottata dalla dirigenza bianconera in questa stagione. Il rampollo della famiglia Agnelli ha sottolineato che bisogna avere pazienza con il nuovo progetto portato avanti dal tecnico della Juventus. Ha poi aggiunto: "Vedo una Juventus più ca**uta in Champions League, contro la Dinamo Kiev mi è piaciuta molto".

Lapo Elkann si è soffermato anche sugli sportivi che stima, mettendo al primo posto Alex Zanardi, "che sta combattendo per tornare ad essere leggenda", ha sottolineato l'imprenditore. Piccolo pensiero anche su Maradona, considerato da Elkann un amico vero. Menzione anche per Cristiano Ronaldo, sul portoghese ha dichiarato: "è un amico, non solo un Pallone d’Oro e un calciatore.

Lo stimo e lo ammiro professionalmente".

Lapo Elkann su Diego Armando Maradona

Lapo Elkann è ritornato anche sulla morte di Diego Armando Maradona. Secondo l'imprenditore il 'Pibe de Oro' non è stato supportato adeguatamente nelle difficoltà che aveva. Ha poi aggiunto: "Qualsiasi uomo che ha le difficoltà che aveva Diego, va supportato, che sia Maradona o Mario Rossi".

Il rampollo della famiglia Agnelli si era soffermato anche sul derby di Torino sottolineando come sperava in una vittoria della Juventus, che poi è arrivata. Per l'occasione il rampollo della Famiglia Agnelli ha voluto rimarcare come Torino stia vivendo delle difficoltà a causa del coronavirus, ribadendo anche tutta il suo rispetto e la stima nei confronti della società granata.