Una delle sorprese di questo inizio stagione è probabilmente Weston McKennie. Il centrocampista americano ex Schalke 04 è arrivato alla Juventus senza i clamori mediatici del grande giocatore, ma si sta rivelando un elemento prezioso per il tecnico Andrea Pirlo. Dotato di una fisicità importante, nelle ultime partite sta dimostrando di essere bravo anche dal punto di vista tecnico. Inoltre si sta rivelando efficace negli inserimenti nell'area avversaria (basta ricordare il gol nel derby contro il Torino e quello in Champions League contro il Barcellona). La duttilità dell'americano sta permettendo a Pirlo di schierarlo in più ruoli.

Anche contro il Parma infatti lo si è visto in una posizione inedita per lui, ovvero come centrocampista centrale. Contro l'Atalanta ha giocato come trequartista centrale. Il tecnico della Juventus lo sta evidentemente valorizzando in maniera importante, per questo il commentatore televisivo Beppe Bergomi a Sky Calcio Club ha riservato elogi particolari ad Andrea Pirlo.

Gli elogi di Bergomi a Pirlo

Beppe Bergomi a Sky Calcio Club si è soffermato su Weston McKennie elogiando anche l'abilità di Pirlo di farlo rendere al massimo nei vari ruoli in cui viene schierato. Il commentatore televisivo ha dichiarato: "Pirlo è bravo a far ruotare tutti i giocatori, soprattutto a centrocampo. McKennie è un grande giocatore perché ha saputo adattarsi bene a tutti i ruoli in cui è stato impiegato".

L'ex capitano dell'Inter ha sottolineato come l'americano parta da destra per accentrarsi fino a diventare quasi un trequartista.

McKennie e l'inizio di stagione con la maglia bianconera

Un inizio di stagione importante per l'ex Schalke 04, che si è trasferito alla Juventus la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Un affare che compresi i bonus potrebbe arrivare a circa 28 milioni di euro, una somma contenuta se si considera il valore messo in mostra recentemente dal classe 1998.

Fra l'altro in questi giorni è stato premiato anche come giocatore americano del 2020. Un riconoscimento prestigioso per il centrocampista della Juventus, diventato anche un simbolo alla lotta al razzismo negli Stati Uniti d'America. Il centrocampista americano ha raccolto fino ad adesso con la Juventus nove presenze, un gol e due assist nel campionato italiano.

In Champions League invece ha disputato cinque partite realizzando anche un gol contro il Barcellona. McKennie è già un riferimento della nazionale americana nonostante abbia appena 22 anni. Weston infatti disputato fino ad adesso 19 partite e ha realizzato sei gol.