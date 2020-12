La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per il settore avanzato. Gli impegni ravvicinati in questi primi mesi della stagione hanno dimostrato come serva un'alternativa in avanti ad Alvaro Morata, anche perché Pirlo sembra non considerare punta Paulo Dybala ma più un trequartista. Per questo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un centravanti. L'idea principale rimane Milik, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus per la prossima stagione. L'ex Ajax infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021. Si starebbe lavorando però per anticipare il suo arrivo già a gennaio, anche se la società campana valuta il giocatore intorno ai 18-20 milioni di euro.

La Juventus avrebbe offerto il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi come contropartita tecnica per il giocatore. Ci sarebbe però stato il veto del tecnico del Napoli Rino Gattuso, che non riterrebbe il nazionale italiano un acquisto utile.

Gattuso avrebbe rifiutato Bernardeschi come contropartita tecnica per Milik

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso avrebbe informato la dirigenza che non sarebbe interessato a Bernardeschi. Attualmente la squadra campana dispone di tanti esterni offensivi, per questo la scelta di non acquistarne altri. Un no che potrebbe condizionare l'approdo di Milik a Torino già a gennaio. Non è escluso però che la Juventus possa proporre al Napoli un'offerta per il cartellino dell'ex Ajax con pagamento dilazionato.

Quello che sembra certo è la volontà di Pirlo di disporre di un'altra punta per il settore avanzato. Già la scorsa estate infatti, la società bianconera aveva provato ad accontentare il tecnico riportando Moise Kean. Alla fine però la punta classe 2000 si è trasferita in prestito al Paris Saint Germain.

Il possibile mercato della Juventus

Non solo Milik.

La Juventus potrebbe provare a portare a Torino già a gennaio il centrocampista francese Paul Pogba. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti, il giocatore vorrebbe lasciare il Manchester United già durante il Calciomercato invernale e avrebbe espresso la volontà di ritornare alla Juventus. La trattativa potrebbe definirsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un acquisto però che potrebbe passare da almeno due cessioni per motivi di bilancio. Il primo che potrebbe lasciare Torino è Sami Khedira, il centrocampista tedesco potrebbe rescindere il suo contratto e trasferirsi all'Everton, al Tottenham o allo Stoccarda. Il secondo è Bernardeschi, che piace al Borussia Dortmund: il nazionale italiano potrebbe trasferirsi in Germania in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Un affare che potrebbe essere simile a quello dello scorso anno e che ha portato Emre Can dalla Juventus al Borussia Dortmund.