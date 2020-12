La Juventus, dopo il successo contro il Torino in campionato, si è confermata in Champions League contro il Barcellona e successivamente in Serie A contro il Genoa. Una continuità di risultati importante per i bianconeri, che sembrano aver ritrovato la brillantezza delle precedenti stagioni. Proprio il successo contro i catalani è stato celebrato da tanti giornali sportivi, che hanno esaltato la qualità di gioco offensivo della squadra di Pirlo. Inoltre tanti elogi li ha ricevuti anche la difesa, che ha evidentemente contenuto la pericolosità di giocatori come Messi e Griezmann. Sull'argomento è ritornato il commentatore televisivo di Sky Sport ed ex capitano dell'Inter Giuseppe Bergomi.

L'ex centrale ha voluto spegnere gli entusiasmi dei tifosi bianconeri sottolineando come il Barcellona non può essere considerato attualmente una grande banco di prova. Bergomi ha infatti dichiarato: "La vittoria della Juventus contro il Barcellona non deve trarre in inganno, i catalani sono in difficoltà e nel match di Champions League si è visto".

Bergomi e Paulo Dybala

Il commentatore televisivo Beppe Bergomi ha ridimensionato il successo della Juventus contro il Barcellona parlando di una squadra catalana con evidenti problemi di gioco. L'ex difensore dell'Inter si è voluto soffermare anche su Paulo Dybala, che contro il Barcellona ha realizzato il suo primo gol della stagione in campionato. L'argentino sembra stia ritrovando la forma ottimale anche se è ancora lontano dai livelli della scorsa stagione, almeno secondo Bergomi, che ha dichiarato: "Dybala fisicamente non è ancora a posto, ha ampi margini di miglioramento".

L'ex Inter ha poi aggiunto che questa difficoltà dal punto di vista fisico la si nota dal fatto che spesso gli avversari gli recuperano troppo facilmente il pallone.

Bergomi sull'idea di gioco della Juventus

Bergomi in questo inizio stagione non ha nascosto tutti i suoi dubbi sulla Juventus di Andrea Pirlo. Qualche settimana fa si era espresso in maniera critica sulla squadra bianconera, lanciando una frecciatina indiretta al tecnico.

Bergomi aveva infatti dichiarato che il calcio è semplice e non bisogna ricercare un gioco troppo complicato. Evidente il riferimento all'idea tattica di Pirlo, ritenuta troppo ''rivoluzionaria'' non solo per il calcio italiano. L'allenatore bianconero però nelle ultime partite sembra voler smentire il commentatore televisivo di Sky Sport. Di certo le prossime partite saranno un ulteriore prova per la Juventus.

Mercoledì 16 dicembre, la squadra di Pirlo affronterà l'Atalanta, sabato 19 dicembre invece ci sarà la sfida contro il Parma al Tardini. Infine l'ultima partita prima della pausa delle festività natalizie sarà contro la Fiorentina martedì 22 dicembre.