Lunedì 14 dicembre è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L'urna ha regalato scontri complicati per Atalanta e Lazio (che affronteranno rispettivamente Real Madrid e Bayern Monaco) e uno più abbordabile per la Juventus. I bianconeri se la vedranno contro il Porto. Sul sorteggio di Champions League si è soffermato anche l'ex punta di Inter, Roma e Sampdoria Antonio Cassano, ospite su ''Bobo Tv'', canale gestito da Bobo Vieri sulla piattaforma digitale Twitch. Secondo l'ex giocatore è andata molto bene alla Juventus, in quanto il Porto insieme al Borussia Moenchengladbach probabilmente rappresenta l'avversario ideale per un ottavo di finale di Champions League.

Lo stesso Cassano ha poi voluto lanciare una frecciatina anche all'Inter di Antonio Conte per il modo in cui è uscita dalla Champions League.

Antonio Cassano sul sorteggio della Juventus

Antonio Cassano ha dichiarato: "Pirlo ha l’80% di possibilità di passare, per uscire agli ottavi di Champions League contro il Porto la Juventus dovrebbe fare un fracasso come quello dell'Inter l'altro giorno". Evidente il riferimento dell'ex giocatore alla squadra di Antonio Conte, uscita in maniera discutibile dalle competizioni europee dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donestk. A tal riguardo Cassano è stato molto critico il giorno successivo all'eliminazione nei confronti di Antonio Conte, non solo per l'uscita dell'Inter dalla massima competizione europea, ma anche per la gestione di alcuni giocatori nerazzurri.

Antonio Cassano critico nei confronti di Antonio Conte

L'ex punta nell'immediato post eliminazione dell'Inter in Champions League ha utilizzato parole pesanti nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico pugliese è considerato uno dei responsabili del disastro nerazzurro a livello europeo. Secondo Cassano l'allenatore sarà costretto a vincere lo scudetto per rimediare ad una stagione che fino ad adesso è evidentemente fallimentare.

Non ha poi risparmiato critiche inoltre in merito alla gestione tecnica di alcuni giocatori. Per Cassano un'altra colpa evidente di Conte è quella di non aver valorizzato alcuni giocatori a disposizione, su tutti Skriniar, Hakimi, Godin e Eriksen. Cassano poi aggiunto che in Europa serve qualità e che il centrocampista danese "in cinque minuti ha fatto più di Nicolò Barella e Roberto Gagliardini che hanno giocato quasi tutta la partita".

Infine Cassano ha sottolineato come Conte abbia voluto Sanchez (con il giocatore che ha firmato un contratto importante) ma alla fine lo sta utilizzando poco.