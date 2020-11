Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorosi colpi di scena. Gran parte delle società potrebbero affidarsi alla sessione di gennaio per puntellare gli organici, cercando anche di piazzare qualche esubero della rosa. Fra le società protagoniste potrebbe esserci l'Inter, alle prese con alcune grane da risolvere. Su tutte la situazione di Christian Eriksen, che fatica ad adattarsi al gioco promosso dal tecnico Antonio Conte. Per il centrocampista danese si fa sempre più concreta la possibilità che possa lasciare Milano, magari entrando in qualche trattativa di scambio. D'altronde, a causa della crisi economica dovuta al coronavirus, diventa complicato monetizzare dalle cessioni.

E a proposito di scambi, come riporta il sito calciomercato.it, nelle ultime ore la società nerazzurra avrebbe individuato in Leandro Paredes il possibile rinforzo per la mediana. L'argentino non è considerato un titolare inamovibile nel Paris Saint Germain, per questo potrebbe accettare un eventuale trasferimento a Milano. Sull'ex Zenit San Pietroburgo però ci sarebbe anche l'interesse della Juventus.

Possibile sfida di mercato con la Juventus per Leandro Paredes

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi a gennaio non solo sui campi da gioco ma anche fra i tavoli del calciomercato. Secondo calciomercato.it infatti entrambe vorrebbero acquistare Leandro Paredes. L'argentino infatti rappresenterebbe il regista ideale sia per Conte che per Pirlo.

L'Inter potrebbe offrire in cambio Eriksen, che sembra sempre più ai margini del progetto sportivo nerazzurro. La Juventus invece potrebbe giocarsi la carta Federico Bernardeschi, che in nazionale italiana sta dimostrando di essere un giocatore importante. Il centrocampista offensivo al Paris Saint Germain ritroverebbe due compagni di squadra della nazionale, ovvero Alessandro Florenzi e Marco Verratti.

Il possibile mercato dell'Inter

Il centrocampista Christian Eriksen potrebbe non essere l'unico a lasciare l'Inter a gennaio. Potrebbero essere ceduti infatti Matias Vecino e Andrea Pinamonti. Si parla del centrocampista uruguaiano come la possibile contropartita tecnica per arrivare ad Arkadius Milik.

La punta del Napoli infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021 ed è oramai fuori rosa nella squadra campana. L'obiettivo dell'ex Ajax sono gli Europei 2021 con la Polonia, per questo a gennaio dovrebbe lasciare Napoli per trovare una squadra in grado di garantirgli minutaggio. Milik potrebbe sostituire Andrea Pinamonti, che attualmente è la quarta punta dell'Inter. Il nazionale under 21 infatti vuole giocare titolare e potrebbe accettare anche un trasferimento in prestito in una società di Serie A.