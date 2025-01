La Juventus non si concentrerà solo sul campo durante il soggiorno a Riyad, dove affronterà il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, sta lavorando attivamente anche sul fronte del mercato. Uno degli obiettivi principali è Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, individuato come il rinforzo ideale per sopperire alle assenze di Bremer e Cabal, entrambi fermi ai box per infortunio. In questi giorni Giuntoli potrebbe incontrare i dirigenti rossoneri per provare a imbastire una possibile trattativa.

I dirigenti di Juve e Milan sono in Arabia Saudita

In questi giorni i dirigenti di Juventus e Milan sono a Riyad a seguito delle rispettive squadre impegnate nella semifinale di Supercoppa, fissata per venerdì 3 gennaio.

L'occasione di vedersi quindi per i dirigenti ci sarà e non è da escludere che appunto si affronti il tema legato al mercato e al possibile passaggio di Tomori alla Juve. I bianconeri hanno bisogno di un difensore e il giocatore inglese potrebbe essere un’occasione da non farsi scappare.

Variabile Sergio Conceicao

Il Milan, ora guidato dal nuovo allenatore Sergio Conceição, non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente di Fikayo Tomori, ma una cessione potrebbe essere considerata al prezzo di 25 milioni di euro.

La Juventus, dal canto suo, punta a una formula più flessibile, come un prestito oneroso con riscatto.

Molto dipenderà dalla volontà di Sergio Conceição, che dovrà valutare se privarsi o meno di un pilastro della difesa rossonera.

Juventus-Milan: una sfida da tutto esaurito

Mentre Giuntoli lavora sul mercato, Thiago Motta e i suoi ragazzi sono concentrati sul campo per preparare la sfida contro il Milan.

La semifinale di Supercoppa Italiana rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, con lo stadio Al-Awwal Park già sold out per l’evento.

Thiago Motta può contare su quasi tutta la rosa, con le sole assenze degli infortunati di lungo corso Bremer, Cabal e Milik, oltre a Danilo, ormai escluso dai piani tecnici del club.

Nonostante queste defezioni, la Juventus avrà l’opportunità di schierare giocatori chiave come Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, pronti a fare la differenza. Il tecnico bianconero ha lavorato su diversi aspetti tattici per mettere in difficoltà il Milan, studiando le debolezze della squadra avversaria e cercando di sfruttare al massimo la qualità della mediana. Il match si preannuncia equilibrato, con due squadre pronte a contendersi un posto in finale, contro la vincente di Inter - Atalanta.