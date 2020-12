Il calciomercato invernale potrebbe regalare diverse trattative, anche se sarà evidentemente condizionato dalla crisi economica che sta riguardando anche il mondo del calcio. Fra le società candidate a essere tra le più attive c'è sicuramente la Juventus, alla ricerca di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Si parla di un possibile innesto sulla mediana, con il nome di Pogba fra i primi posti della lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Potrebbe inoltre arrivare una punta che vada a rinforzare il settore avanzato. Nelle ultime ore però si parla anche di un possibile innesto nel ruolo di centrocampista offensivo.

Piace, in particolar modo, il nazionale argentino Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Udinese già a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe inserire delle contropartite tecniche per limitare l'offerta cash da presentare alla società friulana. I nomi che potrebbero rientrare nella trattativa De Paul-Juventus sono quelli del difensore centrale Daniele Rugani e del centrocampista Manolo Portanova.

Rugani e Portanova le possibili contropartite per De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Rodrigo De Paul. Il nazionale argentino sarebbe considerato il giocatore per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera, che ha dimostrato difficoltà dal punto di vista tecnico proprio a centrocampo.

Il nazionale argentino sarebbe un acquisto utile in quanto in grado di disimpegnarsi su tutta la trequarti offensiva. Allo stesso tempo, in caso di centrocampo a tre, potrebbe agire anche da mezzala. La Juventus starebbe pensando di inserire due contropartite tecniche per arrivare all'argentino. Daniele Rugani sarebbe una di queste: il centrale attualmente è in prestito al Rennes ma a causa di un infortunio muscolare non è riuscito a dare un grande apporto alla squadra francese.

Potrebbe quindi ritornare alla Juventus già a gennaio e trasferirsi all'Udinese. Anche Manolo Portanova potrebbe finire in Friuli: il centrocampista classe 2000 è uno dei principali talenti del calcio italiano e nell'Udinese potrebbe completare il suo processo di maturazione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi giocatori anche sul fronte offensivo.

Difficile arrivare a Milik, valutato circa 20 milioni di euro dal Napoli: la punta ex Ajax potrebbe tuttavia arrivare a parametro zero a giugno 2021. Anche Llorente sembra una possibilità di difficile realizzazione. Più concreto invece sembrerebbe un eventuale arrivo in prestito dal Cagliari di Leonardo Pavoletti.