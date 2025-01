Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando Patrick Dorgu del Lecce per rinforzare la fascia difensiva sinistra. L'idea della società bianconera sarebbe quella di acquistarlo nel Calciomercato estivo ma in caso di partenza di Andrea Cambiaso a gennaio (visto il corteggiamento della Manchester City) è probabile che i bianconeri provino ad anticipare l'investimento già a gennaio. Sul giocatore danese ci sarebbe l'Inter in di diverse società inglesi e del Napoli.

La Juventus valuta Dorgu, che piace anche al Napoli

La Juventus potrebbe decidere di investire su Dorgu nel calciomercato estivo, ma non è da scartare la possibilità che anticipi l'investimento a gennaio.

In caso di partenza di Cambiaso, infatti, ci sarà l'esigenza di sostituirlo e il danese sarebbe il profilo ideale. Classe 2004, tatticamente duttile, con grandi possibilità di crescita, può giocare come terzino ma anche in una posizione più avanzata. Il talento del Lecce piace anche al Napoli in previsione calciomercato estivo e anche per questo la Juventus potrebbe decidere di anticipare l'investimento per evitare la concorrenza della società campana.

Il Lecce lo valuta 40 milioni di euro

Il Lecce ha definito un prezzo importante per il talento Dorgu, ossia 40 milioni di euro. Una richiesta che potrebbe rappresentare un problema per i club interessati, ma che non scoraggia la Juventus, anche se è evidente come il prezzo dipenda molto anche dalle esigenze immediate dei bianconeri di sostituire eventualmente Cambiaso.

È probabile che se la trattativa fosse posticipata in estate, la società bianconera possa trattare con il Lecce ad un prezzo minore.

Il punto sul mercato invernale bianconero

Una delle esigenze principali della Juventus in queste ultime settimane di calciomercato invernale è rinforzare la difesa dopo gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Per questo la società bianconera potrebbe acquistare due giocatori come centrali difensivi. Si parla da tempo di Antonio Silva e di Fikayo Tomori, che però hanno una valutazione di mercato importante, le rispettive società (Benfica e Milan) che vorrebbero non lasciarli partire nel mercato di gennaio.

Pare invece più facile arrivare a Lloyd Kelly del Newcastle e a Renato Veiga del Chelsea

Intanto in attacco la Juventus attende di poter ufficializzare l'arrivo di Randal Kolo Muani, ma per farlo occorre che il Paris Saint Germain riduca di un elemento il numero di giocatori prestati ad altre società in questa stagione.