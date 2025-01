La Juventus continua a muoversi sul fronte del Calciomercato in entrata provando a concludere l'acquisto di un centrale difensivo. Oltre a fare tentativi per Fikayo Tomori (Milan) e Kevin Danso (Lens), il club bianconero starebbe trattando con il Newcastle per Lloyd Kelly, calciatore inglese classe 1998. A parlare della trattativa nelle ultime è stato il giornalista Francesco Romano. L'esperto di calciomercato ha confermato una prima richiesta verbale della Juventus, respinta dal club inglese. La dirigenza bianconera punterebbe però a chiudere l'operazione sulla base di un acquisto per una cifra di circa 15 mln di euro.

Juventus, si cercano difensori all'estero

Vista la difficoltà di trovare profili adatti in Italia, la Juventus starebbe vagliando anche il mercato estero per reperire difensori. L'idea delle ultime ore porta il nome di Lloyd Kelly del Newcastle. L'interesse dei bianconeri sarebbe concreto, come confermato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. "La Juventus ha manifestato interesse per Lloyd Kelly come potenziale nuovo difensore centrale, presentando un'offerta verbale che è stata respinta dal Newcastle per un prestito con diritto di riscatto. Nonostante il rifiuto, la Juventus continua a monitorare la situazione, soprattutto dopo che il club inglese ha declinato una proposta da 13 milioni di euro avanzata dal Fenerbahçe questa settimana.

Ora i bianconeri puntano a chiudere l'operazione con una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Trattativa in corso".

Kelly difensore versatile per Thiago Motta

Lloyd Kelly è un giocatore apprezzato per la sua forza difensiva e per la versatilità tattica, caratteristiche che lo rendono perfetto per il sistema di gioco di Motta.

In questa annata, il difensore britannico ha collezionato nove apparizioni in Premier League, con un assist, dopo essersi unito al Newcastle a costo zero lo scorso mercato estivo. Per lui dal 2019 all'estate del 2024 la militanza tra le fila del Bournemouth, squadra nella quale è arrivato dopo aver iniziato la sua carriera da calciatore professionista con il Bristol City.

Gli altri obiettivi della Juventus

Oltre ai talenti esteri la Juventus starebbe lavorando in prospettiva, soffermando il suo interesse su alcuni giovani calciatori militanti in Serie A. Tra i nomi più caldi ci sono Diego Coppola del Verona, Thomas Kristensen dell'Udinese e Saba Goglichidze dell’Empoli. Per il georgiano, in particolare, ci sarebbe da superare la concorrenza del Milan.

Sempre in Italia la Juventus starebbe continuando a seguire Patrick Dorgu, difensore di proprietà del Lecce. Il calciatore sarebbe però valutato dal club pugliese circa 35 milioni di euro.