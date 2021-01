Entra nel vivo la sessione di calciomercato per il Crotone. La dirigenza calabrese ha comunicato la prima ufficialità in entrata per la sessione di riparazione di gennaio con l'arrivo in prestito dell'attaccante Samuel Di Carmine dall'Hellas Verona. In entrata gli squali starebbero stringendo i tempi per ottenere dal Napoli l'attaccante Adam Ounas, nella prima metà del torneo al Cagliari. In uscita, invece, potrebbero esserci elementi poco impiegati come Luca Siligardi e Denis Dragus.

Crotone, trattativa per Ounas

Un nome che sembra essere tornato di moda per il Crotone è quello di Adam Ounas, calciatore di proprietà del Napoli ma in prestito al Cagliari.

Per l'attaccante pochi minuti nella prima parte di stagione in Sardegna dove è riuscito a raccogliere solamente sette presenze senza mai andare a segno. La difficoltà della squadra di Eusebio Di Francesco è lo scarso utilizzo potrebbero fare propendere il calciatore algerino al trasferimento con il Crotone che si sarebbe fatto sotto effettuando la sua offerta al Napoli.

Crotone, arriva Di Carmine

Dopo una lunga trattativa a fare il suo arrivo in Calabria è stato l'attaccante Samuel Di Carmine. Per l'ex Hellas Verona, autore di 10 presenze in stagione, il trasferimento in Calabria giunge a seguito del rinnovo di contratto con i gialloblù e il contestuale prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione per il Crotone. Un calciatore che nel corso della sua carriera è stato spesso vicino a vestite la maglia del Crotone, essendo seguito già dai suoi esordi con la Fiorentina dal direttore sportivo Giuseppe Ursino.

La punta si metterà ora a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa e potrebbe fare parte della squadra già nella gara del weekend contro il Genoa.

Crotone, le operazioni secondarie

Per qualcuno che fa il suo arrivo a Crotone altri potrebbe ben presto salutare la squadra per affrontare una nuova esperienza altrove. Potrebbe essere il caso degli attaccanti Luca Siligardi e Denis Dragus.

Il primo è arrivato in estate con la formula del prestito dal Parma senza però essere impiegato con continuità dal tecnico Giovanni Stroppa. Per il calciatore romeno, invece, le prestazioni fornite non sembrano avere convinto. Da qui la decisione del club di arricchire ma rosa nel reparto avanzato portando a segno un primo acquisto con l'arrivo di Samuel Di Carmine.

In uscita continuerebbe il pressing del Livorno sull'esterno Jean Lambert Evan's, rientrato dal prestito al Catanzaro in Serie C. A centrocampo un possibile partente potrebbe essere Jacopo Petriccione vicino a vestire la maglia della Spal in un'operazione di scambio di prestiti che porterebbe in rossoblu l'attaccante Federico Di Francesco.