Ultime giornate di contrattazioni nella sessione di mercato di riparazione con il Crotone al centro di alcune indiscrezioni. La squadra rossoblù, che sarebbe pronta a concludere le prime operazioni in entrata, come l'arrivo di Samuel Di Carmine dall'Hellas Verona e di pari passo starebbe lavorando anche nelle categorie minori. In uscita ci sarebbe l'esterno di centrocampo Jean Labert Evan's, rientrato dal prestito al Catanzaro. Un profilo che sarebbe gradito è invece quello dell'attaccante Luca Pandolfi di proprietà della Turris club del campionato di Serie D.

Crotone, Evan's verso Livorno

Arrivato a titolo definitivo dal Gozzano al termine del campionato di Serie C 2018-2019, il centrocampista Jean Lambert Evan's ha collezionato solamente due presenze con gli squali in cadetteria.

Per lui in estate una cessione in prestito al Catanzaro con alterne fortune prima di fare ritorno a Crotone per fine prestito nelle scorse settimane. Su di lui ci sarebbe da registrare il forte interesse da parte del Livorno, squadra che lo vorrebbe prelevare fino a fine stagione con la formula del prestito. A fare ritorno a Crotone nelle stesse giornate dalla Pro Vercelli è stato anche un altro giovane centrocampista, il crotonese Zak Ruggiero, talento del settore Primavera sul quale si sarebbe soffermato l'interessamento di Pro Sesto e Cesena.

Pandolfi profilo per il Crotone

In entrata il Crotone starebbe provando a lavorare in prospettiva provando ad acquistare dalla Turris il giovane attaccante Luca Pandolfi. Il calciatore, che nelle scorse settimane era stato accostato al Bari, rimane un elemento interessante anche per squadre come il Cittadella e soprattutto la Juventus.

Per Luca Pandolfi in questa stagione di Serie D con la maglia della Turris sono giunte 18 presenze con 6 reti realizzate. In caso esito positivo della trattativa il calciatore potrebbe rimanere a Torre del Greco fino al termine del campionato prima di arrivare in Calabria e mettersi a disposizione della sua nuova squadra.

Crotone, le altre possibili operazioni

In fase avanzata sarebbe inoltre la trattativa intavolata dal Crotone con la Sampdoria per l'arrivo in prestito dell'attaccante Federico Bonazzoli, attualmente in prestito al Torino. Il calciatore, che avrebbe preso tempo prima di decidere, giungerebbe a in rossoblù con la formula del prestito. Avanzata anche la trattativa con l'Hellas Verona per il prestito di Samuel Di Carmine, attaccante in uscita dal club scaligero che nelle ultime ore ha accolto la punta Kevin Lasagna in arrivo dall'Udinese.

Fase di stallo invece nella trattativa tra Crotone e Spal per un possibile scambio di prestiti tra Jacopo Petriccione e Federico Di Francesco.