Sul Calciomercato fra le squadre di Serie A in attesa di concludere i primi acquisti c'è il Crotone, club calabrese attualmente in ultima posizione. Per i rossoblù, attesi dalla sfida salvezza dell'Ezio Scida contro il Benevento, l'arrivo di alcuni rinforzi potrebbe rappresentare un'ancora di speranza per l'obiettivo salvezza. Un profilo che potrebbe fare al caso del Crotone sarebbe quello del difensore Sebastien De Maio, calciatore dell'Udinese.

Crotone e Genoa su De Maio

Alla ricerca di maggiore spazio in campionato, il difensore francese Sebastien De Maio potrebbe decidere di lasciare l'Udinese.

Il calciatore, classe 1987, può vantare grande esperienza internazionale e in Serie A. Su di lui nelle ultime ore si sarebbe soffermato l'interessamento del Crotone e del Genoa, club in lotta per non retrocedere e che ricercano rinforzi di valore in questa finestra di mercato. In questa prima parte del campionato il difensore francese ha collezionato 8 presenze con l'Udinese del tecnico Luca Gotti.

Bonazzoli prima scelta perl'attacco

Non solo difesa, il Crotone sarebbe intenzionato a stringere i tempi per assicurarsi un rinforzo giovane e possibilmente italiano per il reparto avanzato. Il nome giusto potrebbe essere quello di Federico Bonazzoli, attaccante del Torino. Il calciatore, arrivato in estate in granata dopo due stagioni alla Sampdoria, ha collezionato finora 10 presenze andando a segno con 2 reti.

Il momento poco felice vissuto dal Torino potrebbe portare il calciatore a cambiare città, andando ad accettare una nuova offerta. Il Crotone, che in attacco ricerca calciatori da inserire nel suo undici titolare, potrebbe rappresentare una chance allettante per la punta.

Crotone, centrocampisti in uscita

Intanto sarebbero pronti a vestire una nuova maglia i centrocampisti rossoblù Jean Lambert Evan's e Giovanni Crociata.

Per il calciatore transalpino, di rientro dopo l'esperienza al Catanzaro, sarebbe forte l'interessamento da parte del Livorno in Serie C. Per Giovanni Crociata invece la formazione interessata sarebbe la Salernitana che inoltre, nei giorni scorsi, avrebbe sondato il terreno pure per un altro calciatore rossoblù, l'esterno Andrea Rispoli. Con le valigie pronte sarebbe infine l'attaccante Luca Siligardi che potrebbe fare ritorno al Parma per essere girato in prestito in Serie B, presumibilmente al Monza.