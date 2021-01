Prima settimana di mercato di riparazione senza ufficialità per il Crotone. La formazione rossoblù che ha ripreso ad allenarsi in vista del match di domenica 17 gennaio contro il Benevento, dovrà fare i conti con i problemi di classifica e con una situazione di emergenza in rosa a causa dei numerosi infortuni. Sicuri assenti gli infortunati Luca Marrone e Salvatore Molina ai quali si aggiungeranno Ahmad Benali, Luca Cigarini e lo squalificato Arcadiusz Reca. Per sopperire al momento di difficoltà, la società starebbe provando a stringere i tempi per concedere qualche rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa.

Dopo le voci di arrivi in attacco, con il nome di Sam Lammers dell'Atalanta ultimo in ordine temporaneo, il club starebbe provando a chiudere un operazione in difesa con l'arrivo di Aljaz Struna.

Crotone, esperienza per la difesa

Per puntellare il reparto difensivo e andare a concedere maggiori scelte al suo allenatore la dirigenza calabrese starebbe provando a portare in Calabria il difensore Aljaz Struna, classe 1990, elemento già noto al calcio italiano per la sua militanza con le maglie del Carpi e del Palermo. Con un'esperienza con la formazione di Houston, il calciatore sloveno potrebbe accettare l'offerta del Crotone facendo il suo ritorno in Italia. Su di lui oltre alla squadra calabrese ci sarebbe l'interessamento concreto dell'Empoli in Serie B.

A fare la differenza potrebbe essere la categoria superiore garantita dagli squali che seppure in ultima posizione possono ancora sperare nella conquista della salvezza nel massimo campionato.

Rinforzi a centrocampo

Anche in mezzo al campo gli squali starebbero valutando innesti di qualità. Il nome emerso a seguito dell'infortunio subito da Salvatore Molina sarebbe quello d Djavan Anderson, classe 1995, elemento della rosa della Lazio.

In questa stagione il calciatore ha collezionato solamente tre presenze non riuscendo a trovare spazio nell'undici titolare del tecnico Simone Inzaghi. A dare slancio alla trattativa ci sarebbe il parere favorevole al trasferimento da parte del calciatore che gradirebbe la destinazione calabrese sulla base di un prestito fino al termine del campionato.

Crotone, testa al Benevento

La squadra rossoblù in questi giorni ha ripreso la preparazione in vista del match contro il Benevento. Una gara importante nella quale l'allenatore Giovanni Stroppa dovrà fare i conti con diverse assenze a causa di infortuni e squalifiche. Proprio dal mercato potrebbero arrivare rinforzi dell'ultimo minuto. Nella penultima giornata del girone di andata il Crotone si giocherà molte delle sue chance salvezza, alla luce dell'ultimo posto in graduatoria e di un ruolino di marcia delle avversarie che inizia a creare un solco difficile da recuperare con la squadra calabrese.