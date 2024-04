La Juventus si è qualificata alla finale di Coppa Italia non senza problematiche. È servito un gol di Milik al minuto 83 a garantire l'accesso alla finale della competizione nazionale, con una squadra bianconera che ha mostrato limiti evidenti dal punto di vista del gioco e da quello psicologico. A parlare della gestione Allegri è stato anche Alfredo Pedullà, che non ha risparmiato critiche al tecnico livornese, mettendo a confronto i tre anni in bianconero con il lavoro svolto da Tudor in un mese alla Lazio.

Il giornalista Pedullà ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri negli ultimi 3 anni alla Juventus

"Allegri: “Critiche? Ci vuole equilibrio”. Certo, ma per l’autocritica ci vuole altro. Tre anni fallimentari, comunque vada la Coppa Italia. Ha fatto di più Tudor in un mese". Questo il post di Alfredo Pedullà dopo Lazio-Juventus di Coppa Italia. Non sono mancate risposte da parte degli utenti, uno di questi ha scritto: "Tanta gente che parla e non sa neppure come è fatto un pallone. Magari per la società sarà giusto cambiare, ma per Allegri solo applausi e ringraziamenti sinceri. È, senza dubbio, con Lippi e Trap, il miglior mister della nostra storia". La risposta del giornalista sportivo è stata: "Fai nomi e cognomi piuttosto che tanta gente".

Un altro utente ha scritto: "Tudor avrebbe fatto di più se avesse raggiunto la finale. Non ricordo mai un accanimento così forte da parte di giornalisti verso un allenatore. Parliamo di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano". A supporto del giornalista un altro ha scritto: "La cosa incredibile non è tanto la mancata autocritica,ma le dichiarazioni di Allegri per cui la colpa sarebbe del girone d'andata oltre le aspettative.

Il calo ci può anche stare,quello che non va bene sono i 12 punti in 12 partite anche con squadre sulla carta inferiore".

Massimo Pavan sulle scelte di Allegri in Lazio-Juventus

A parlare di Massimiliano Allegri e di alcune scelte di formazione del tecnico della Juventus è stato anche il giornalista sportivo Massimo Pavan in un suo articolo pubblicato su tuttojuve.com: “Quest’anno non capisco alcune scelte di Allegri, perché Alex Sandro?".

Proseguendo la sua valutazione sul brasiliano Pavan ha aggiunto: "Stiamo insistendo su un giocatore che non è affidabile, lui lo vedrà in allenamento ma il primo gol è un suo errore come in tutte le partite in cui gioca, dispiace ma è così". Il giornalista sportivo ha poi elogiato le scelte dalla panchina di Allegri, aggiungendo: "Buona invece la scelta di Milik, fortunato su Weah perché fino a quell'assist l'americano aveva sbagliato tutto". Proprio l'ex Lille ha fornito l'assist per il gol di Milik che ha portato la Juventus in finale di Coppa Italia, prevista il 15 maggio.