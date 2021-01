Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra in casa Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco è tornato sui livelli ammirati fino a due anni, dopo un'annata al di sotto delle aspettative che aveva fatto paventare un possibile addio questa estate. Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate, attirando l'attenzione nuovamente dei top club europei, su tutti il Liverpool. I Reds sono in cerca di un rinforzo importante nel reparto arretrato, soprattutto dopo il grave infortunio di Van Dijk, visto che Klopp è costretto spesso ad adattare in quel ruolo Fabinho.

Liverpool su Milan Skriniar

L'Inter dovrà provare a blindare Milan Skriniar nelle prossime sessioni di calciomercato. Già questa estate i nerazzurri hanno dovuto alzare il muro sull'assalto del Tottenham, con gli Spurs che non hanno mai assecondato la richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino del centrale slovacco. La nuova insidia per il difensore, però, potrebbe arrivare sempre dalla Premier League, visto che sul classe 1995 avrebbe messo gli occhi il Liverpool.

I Reds vogliono un difensore di livello, anche se difficilmente faranno un investimento importante già a gennaio e, allo stesso tempo, l'Inter non vorrebbe privare di un calciatore così fondamentale a stagione in corsa, nonostante l'eliminazione dalle competizioni europee. Skriniar, infatti, quest'anno ha riconquistato la fiducia di Antonio Conte, persa lo scorso anno con prestazioni al di sotto della sufficienza.

In questa stagione il giocatore è tornato sui livelli che lo avevano portato ad essere considerato come uno dei migliori difensori in circolazione. Sono dieci le presenze accumulate in campionato, mettendo a segno una rete, quella decisiva per la vittoria contro il Verona nell'ultimo turno prima della sosta, a fronte delle tre presenze raccolte in Premier League.

Le possibili cifre

L'Inter difficilmente lascerà partire Milan Skriniar, ritenendolo un pilastro della difesa, insieme a Bastoni e Stefan De Vrij. La valutazione del centrale slovacco si aggira intorno ai 60 milioni di euro, cifra importante anche per un club come il Liverpool, soprattutto dopo la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

Solo con l'inserimento di una contropartita tecnica si potrebbe abbassare l'esborso economico, ma non sarà semplice. L'unico giocatore che al momento, infatti, sembra interessare al club nerazzurro è Georgino Wijnaldum, che va in scadenza di contratto a giugno e per questo potrebbe accasarsi a parametro zero proprio nel club meneghino.