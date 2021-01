La Juventus la scorsa estate ha provato a riportare Moise Kean a Torino. Un affare che non si sarebbe concretizzato per le richieste importanti dell'Everton a un eventuale diritto di riscatto. Per questo la punta classe 2000 si sarebbe trasferita in prestito secco al Paris Saint Germain. Non è escluso però che la società francese decida di provare a intavolare con gli inglesi l'acquisto di Moise Kean a fine stagione, considerando l'ottima annata fin qui disputata dal classe 2000. In tal caso però, secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, la Juventus potrebbe esercitare una possibile clausola di riacquisto presente sul contratto della punta italiana.

La società bianconera infatti nell'estate 2019 ha ceduto Kean all'Everton garantendosi una presunta clausola che gli permetterebbe di riacquistare il giocatore pareggiando l'offerta di un'eventuale società acquirente. Questo significherebbe che se il Paris Saint Germain dovesse avanzare un'offerta per la punta, la Juventus potrebbe offrire la stessa somma e riportare il giocatore a Torino.

La società bianconera però non sarebbe preoccupata dalla concorrenza del Psg. Sul contratto della punta classe 2000 ci sarebbe una clausola di riacquisto da parte della Juventus stabilita al momento del trasferimento di Kean dalla Juventus all'Everton nell'estate 2019. Pareggiando un'eventuale offerta di una società che vorrebbe acquistare Kean, la Juventus lo potrebbe riportare a Torino.

Ovviamente, tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che però può risultare utile alla società bianconera non solo dal punto di vista tecnico ma anche di lista Uefa.

Moise Kean è cresciuto nella Juventus, avendo fatto la trafila nelle giovanili bianconere. Per questo potrebbe risultare utile anche per la lista dei giocatori da presentare all'Uefa per disputare le competizioni europee.

Sarebbe infatti iscritto nella lista B liberando un posto nella lista A a giocatori che non sono cresciuti nella Juventus. Anche per questo la società bianconera avrebbe provato a riportare Kean a Torino già dalla scorsa estate. Fra l'altro sarebbe anche un'esplicita richiesta del tecnico Pirlo, che ne apprezza la capacità di giocare prima punta ma anche come esterno.