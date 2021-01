La Juventus potrebbe ufficializzare in questi primi giorni di gennaio due acquisti per il futuro. A breve potrebbe essere definita la trattativa che porterebbe Nicolò Rovella nella società bianconera. Allo stesso tempo il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe lavorando per portare in Italia il talento americano Bryan Reynolds. Il classe 2001 avrebbe detto sì ad un suo eventuale trasferimento alla società bianconera, anche se rimane il problema legato agli extracomunitari. La Juventus in questa stagione ne ha già tesserati due (Mckennie e Arthur Melo) e per questo dovrebbe dare in prestito il giocatore ad un'altra società del massimo campionato italiano.

Fino a qualche giorno fa si è parlato di un possibile cessione temporanea di Reynolds al Cagliari. Attualmente però ci sarebbero difficoltà nel concretizzare l'affare, per questo la Juventus starebbe valutando altre possibili destinazioni per il giocatore. La società bianconera dovrà velocizzare la trattativa in quanto su Reynolds ci sarebbe la concorrenza del Bruges e della Roma.

Reynolds potrebbe trasferirsi alla Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Bryan Reynolds. Il talento americano sarebbe considerato un acquisto importante per il futuro, il problema attuale è l'impossibilità da parte della Juventus di tesserare giocatori extracomunitari. La società bianconera sarebbe alla ricerca di una società di Serie A a cui girare fino a fine stagione il giocatore.

Intanto però sia Bruges che Roma valutano la situazione, pronte a presentare un'offerta al Dallas Fc per il cartellino del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società belga avrebbe già trovato un'intesa con la società americana per il cartellino del giocatore ma quest'ultimo preferirebbe un trasferimento alla Juventus. I prossimi giorni saranno probabilmente decisivi per il futuro professionale di Bryan Reynolds.

Sarebbe vicinissimo l'acquisto di Rovella

La Juventus a breve potrebbe ufficializzare l'acquisto di Nicolò Rovella. Il centrocampista del Genoa, nonostante sia in scadenza a giugno 2021, potrebbe diventare un giocatore bianconero già da gennaio. Tutto questo per anticipare la concorrenza di Inter e Roma, società interessate all'acquisto del talento classe 2001.

La Juventus potrebbe lasciarlo in prestito al Genoa fino a fine stagione, girando temporaneamente ai liguri anche il cartellino del centrocampista Manolo Portanova. Alcune indiscrezioni di mercato parlano anche di un possibile trasferimento in prestito al Genoa di Frabotta, con il terzino sinistro Pellegrini attualmente in Liguria che ritornerebbe alla Juventus come vice Alex Sandro.