La Juventus in estate potrebbe decidere di cogliere qualche opportunità di mercato a parametro zero, soprattutto per l'investimento nel settore avanzato. Le principali esigenze di mercato della società bianconera riguardano infatti l'acquisto di un centrocampista di qualità e quello di una punta che possa rappresentare l'alternativa a Morata. Allo stesso tempo potrebbe arrivare anche un trequartista qualora si decidesse di cedere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, dopo due stagioni non memorabili alla Juventus a causa anche degli infortuni, potrebbe ritornare nel campionato inglese. Come possibile sostituto la Juventus starebbe pensando al centrocampista offensivo della Roma Henrikh Mkhitaryan.

La società giallorossa sarebbe pronta ad esercitare l'opzione di rinnovo di contratto del giocatore armeno fino a giugno 2022. Quest'ultimo però, come da contratto, potrebbe però decidere di attivare una contro-opzione che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero. Per questo potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato per la Juventus.

Mkhitaryan possibile investimento a parametro zero

La Juventus potrebbe cogliere un'interessante occasione di mercato a parametro zero la prossima stagione. Il giocatore della Roma Mkhitaryan potrebbe decidere di liberarsi a parametro zero dalla Roma utilizzando un'opzione presente sul suo contratto. A favorire un suo eventuale approdo a Torino ci sarebbe anche il suo agente sportivo Mino Raiola, da sempre vicino a livello professionale alla Juventus.

L'armeno sarebbe molto utile dal punto di vista tattico al tecnico Andrea Pirlo in quanto potrebbe essere schierato centrocampista di fascia sinistra del 4-4-2, che si trasforma in 3-4-1-2 in fase offensiva. In questa modifica tattica il giocatore diventerebbe il trequartista offensivo, abile nell'imbeccare le punte ma anche negli inserimenti nell'area avversaria.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Mkhitaryan alla Juventus dipenderà soprattutto dalla volontà del giocatore di lasciare o meno la Roma. D'altronde nelle ultime due stagioni il giocatore armeno è diventato un riferimento e potrebbe decidere di continuare la sua esperienza professionale a Trigoria. La società bianconera, indipendentemente dall'arrivo o meno del trequartista, starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista e una punta.

Per la mediana i giocatori preferiti sono Paul Pogba del Manchester United, Aouar del Lione e Manuel Locatelli del Sasuolo. Per quanto riguarda il settore avanzato, piace Memphis Depay del Lione, che si libererà a parametro zero a fine stagione dalla società francese.