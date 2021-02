La Juventus contro la Roma ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, la sesta se si considera anche il match di Supercoppa italiana contro il Napoli e quelli di Coppa Italia contro la Spal e l'Inter. Una continuità molto importante per la squadra di Pirlo, favorita anche dal miglioramento difensivo. La condizione di Giorgio Chiellini, ritornato leader in difesa, ha contribuito a ritrovare tranquillità e affidabilità alla squadra. Non è un caso che nelle ultime sei partite l'unico gol sia arrivato nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Se però in molte delle partite disputate la Juventus ha giocato in maniera offensiva, lo stesso non si può dire in riferimento al successo di sabato 6 febbraio contro la Roma.

La squadra di Pirlo ha difeso in maniera compatta sorprendendo l'avversario con diverse ripartenze, due delle quali hanno portato ai gol. Tanti addetti ai lavori, ironicamente o meno, hanno definito la vittoria di Pirlo molto ''allegriana''. Sull'argomento si è espresso anche il giornalista Sandro Piccinini, il quale ha sottolineato che vincere come Allegri per Pirlo deve essere considerato un complimento.

Sandro Piccinini sulla vittoria della Juventus contro la Roma

Il giornalista sportivo Sandro Piccinini, a Sky Calcio Club, si è soffermato sulla vittoria della Juventus contro la Roma: " Pirlo ha vinto come Allegri? Un grande complimento, saper difendere non è da tutti". Il giornalista ha poi proseguito il suo discorso soffermandosi sul miglioramento della fase difensiva della Juventus. Il giornalista ha infatti sottolineato che in questo momento le squadre che stanno ottenendo ottimi risultati sono quelle che difendono meglio, ovvero Juventus e Lazio.

Piccinini ha poi voluto elogiare i difensori centrali della squadra di Pirlo dichiarando: "La Juventus ha richiuso la porta con Bonucci e Chiellini, ha subito solo un gol in Coppa Italia".

Le prossime partite della Juventus

C'è molta curiosità nel capire come la Juventus deciderà di affrontare le prossime partite di campionato. Già da sabato ci sarà la difficile sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Pirlo potrebbe ripetere lo stessa idea di gioco adottata nella finale di Supercoppa italiana contro la squadra campana, cercando di fare gioco offensivo. Dopo il Napoli, per la Juventus ritorna la Champions League. Mercoledì 17 febbraio la squadra bianconera affronterà il Porto nell'andata degli ottavi di finale in terra lusitana. Gli ultimi due match del mese di febbraio saranno contro Crotone e Hellas Verona.