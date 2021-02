Il Calciomercato della Juventus potrebbe muoversi nel reparto avanzato e gli ultimi due nomi nel mirino di Paratici sarebbero Mkhitaryan e Zaniolo. Entrambi della Roma, il primo sarebbe un vero e proprio acquisto low cost. Per il secondo invece la società piemontese dovrebbe aprire e non poco i cordoni della borsa. Quello che appare abbastanza certo è che in attacco la prossima estate qualcosa potrebbe cambiare. Al momento nella rosa di Pirlo ci sono Cristiano Ronaldo, Morata, per cui si dovrà discutere del futuro con l’Atletico Madrid, Kulusevski e Dybala. Quattro giocatori offensivi che non sono molti se si pensa alla stagione funestata dai problemi fisici dell’argentino e all’età che avanza del portoghese.

Mkhitaryan potrebbe andare alla Juventus, ci sarebbe sempre Raiola di mezzo

L’idea di un possibile corteggiamento di Mkhitaryan da parte dalla Juventus è circolato sul web negli ultimi giorni. Il contratto del fantasioso giocatore armeno è in scadenza e ancora non è stato rinnovato. La Roma è in contatto con il giocatore protagonista di una stagione da urlo, ma ancora non si è arrivati al prolungamento. L’ex Arsenal ha segnato nove gol e fornito otto assist in 20 presenze in Serie A. Il rinnovo sarebbe più che meritato anche perché a 32 anni ha ancora qualche stagione di livello davanti.

Lo straordinario ruolino di marcia però, sta iniziando a ingolosire anche la Juventus che potrebbe partire all’assalto. A curare gli interessi di Mkhitaryan è l’agente Mino Raiola con cui i bianconeri sono in ottimi rapporti fin dai tempi dell’arrivo di Pogba.

La sinergia è diventata poi ancora più forte grazie al colpo de Ligt.

Zaniolo possibile interesse della Juventus

Nella Roma gioca anche un vecchio pupillo di Fabio Paratici: Nicolò Zaniolo. Il ventunenne oggi termina l’isolamento dovuto alla Covid-19 e quindi tornerà a lavorare per riprendersi dal brutto infortunio. Il legamento crociato del ginocchio ha ceduto di nuovo, il percorso di riabilitazione procede bene ma prima di due mesi Nicolò non potrà tornare in campo.

Zaniolo avrà poi un paio di mesi per riprendersi la Nazionale e puntare sull’Europeo e sarà anche l’osservato speciale della Juventus, come riportato su alcuni siti sportivi, l’azzurro però ha ancora un contratto lungo tre anni e mezzo con la Roma che sicuramente non si siederà al tavolo per una cifra bassa. La scorsa estate si vociferava di una trattativa a partire da non meno di 50 milioni.

La Juventus potrebbe quindi cercare i propri rinforzi offensivi a Roma, con Mkhitaryan operazione decisamente vantaggiosa sotto il profilo economico e la tentazione Zaniolo che sarebbe tornato nei pensieri di Fabio Paratici.