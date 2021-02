La Juventus nel mese di gennaio ha ritrovato un elemento importante per i successi bianconeri degli ultimi dieci anni. Ci si riferisce a Giorgio Chiellini, il difensore centrale ha dimostrato che se in condizione rimane uno dei marcatori più forti, non solo in Italia ma anche a livello europeo. L'attuazione condizione fisica lascia pensare che il centrale sia riuscito a recuperare brillantezza e continuità nelle prestazioni, con una tenuta fisica che sembrerebbe ottimale. La sua presenza in campo fra l'altro è coincisa anche con una ritrovata solidità difensiva da parte della Juventus. Nelle attuali condizioni sembrerebbe quindi scontato il rinnovo di contratto del centrale toscano, almeno per un'altra stagione.

Il giocatore e la Juventus però sembrano non avere fretta. Probabile infatti che la possibile decisione da prendere in merito ad un rinnovo contrattuale sarà valutata in primavera. Anche perché la società bianconera, nell'eventualità in cui Chiellini decidesse di appendere gli scarpini al chiodo, dovrà attivarsi per trovare un valido sostituto.

Il rinnovo di Chiellini sarà valutato in primavera

Dal match di Supercoppa italiana contro il Napoli la Juventus non subisce gol. Merito evidentemente di un equilibrio di squadra ritrovato, ma anche della presenza in campo di Giorgio Chiellini. Il difensore centrale ha dato più sicurezza al settore difensivo, inoltre si è rivelato decisivo anche in qualche intervento. Nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria, ad esempio, si è immolato dopo un tiro ravvicinato di Quagliarella salvando Szczesny da un gol sicuro.

Ancora incerta però la riconferma del difensore centrale per la prossima stagione. Tutto dipenderà dal giocatore, la Juventus infatti attualmente non ha fretta e lascerà decidere liberamente Chiellini.

Il mercato della Juventus

Attualmente i difensori a disposizione della Juventus sono Bonucci, Chiellini, de Ligt, Demiral e Dragusin. Anche Danilo potrebbe essere schierato da centrale in caso di necessità.

Qualora però il capitano bianconero dovesse decidere di smettere con il calcio giocato, la Juventus andrà ad acquistare un altro difensore centrale. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto della Juventus per il difensore del Villareal Pau Torres. Lo spagnolo è un classe 1997 ed ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro.

Sarebbe un profilo gradito alla società bianconera in quanto di piede mancino e bravo nell'impostazione. Come è noto, infatti, il calcio di Pirlo è improntato sulla costruzione del gioco a partire dalla difesa. Di certo, se Chiellini dovesse rinnovare il suo contratto, la Juventus non avrà più necessità di investire su un centrale nell'immediato. Probabile infatti che si dedicherà maggiormente all'acquisto di un centrocampista di qualità.