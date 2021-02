Il Milan è in testa alla classifica di Serie A con un rendimento sicuramente al di sopra delle attese. Dal post lockdown dello scorso marzo, però, la squadra allenata da Stefano Pioli non è più una sorpresa, anche se rimane sorprendente vedere i rossoneri in vetta al campionato. L'allenatore del Milan è a conoscenza però della grande concorrenza soprattutto da parte di Inter e Juventus e starebbe studiando delle varianti che possano far rendere il club rossonero al meglio. I cambi di modulo potrebbero aiutare i rossoneri anche a gestire le energie, poiché nel giro di qualche settimana ritornerà in scena l'Europa League.

L'ipotesi più quotata è quella del doppio attaccante, con una punta ad affiancare Ibrahimovic.

Milan, l'ipotesi del rombo

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Pioli starebbe valutando la possibilità di lavorare su due sistemi alternativi da poter utilizzare come e quando il tecnico rossonero riterrà opportuno. Nonostante il 4-2-3-1 abbia portato ottimi risultati nell'ultimo anno, Pioli vorrebbe sfruttare anche altri punti di forza. Infatti l'uso di un 4-3-1-2, che prevede il trequartista dietro le due punte, non può essere escluso. Era il sistema che Marco Giampaolo ha provato e non ha messo in atto, ma vedrebbe Sandro Tonali regista e mezzali il duo Kessie-Bennacer. Calhanoglu rimarrebbe un 'puro' 10 dietro Ibrahimovic e uno tra Leao o Mandzukic.

Dunque la formazione con il rombo che Stefano Pioli avrebbe in mente sarebbe: Donnarumma, Calabria, Kjaer (Tomori), Romagnolo, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Tonali, Calhanoglu, Leao (Mandzukic), Ibrahimovic. Da segnalare come in questo modulo ci sarebbe l'esclusione di Ante Rebic, che la scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della rimonta rossonera.

Milan, l'ipotesi di un 4-4-2 classico

Altra opzione per il Milan sarebbe il 4-4-2 che Pioli ha utilizzato all'inizio del 2020 in alcune occasioni. In questo caso il tecnico potrebbe optare per due ali (Saelemaekers e Rebic le più probabili), mantenendo il doppio perno a centrocampo composto da Bennacer e Kessie. Ibrahimovic e Mandzukic sarebbero in coppia a guidare il reparto offensivo, infatti l'intesa tra i due è uno degli obiettivi di Stefano Pioli.

La formazione rossonera sarebbe: Donnarumma, Calabria, Kjaer (Tomori), Romagnolo, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu (Rebic), Mandzukic (Leao), Ibrahimovic. A farne le spese in questo modulo sarebbe il portoghese Leao, il quale ha aumentato in modo considerevole il suo apporto sia in fase di rifinitura che in fase realizzativa. Una sua esclusione non sarebbe facile da operare per Stefano Pioli, che però finalmente può sorridere vista l'abbondanza nel reparto offensivo rossonero.