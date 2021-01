Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici continua a gettare le basi per il futuro investendo in tanti talenti giovani. Sono stati ufficializzati nei giorni scorsi due nuovi acquisti per l'under 23 bianconera: il difensore centrale classe 2000 De Marino e il centrocampista di sinistra classe 2001 Abdoulaye Dabo. A breve dovrebbe essere confermato l'acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa, che però dovrebbe rimanere in prestito alla società ligure fino a giugno 2022. Infine, si attende anche la conferma dell'acquisto del terzino destro Bryan Reynolds, giocatore del Dallas Fc. Mancherebbe solo l'ufficialità del trasferimento e successivamente dovrebbe essere prestato al Benevento.

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero motivi di passaporto dietro al ritardo dell'ufficializzazione. La Juventus infatti avrebbe già l'intesa con il giocatore e con il Dallas, inoltre avrebbe battuto la concorrenza di Bruge e Roma.

Presto la Juventus potrebbe ufficializzare Bryan Reynolds

La Juventus a giorni dovrebbe ufficializzare l'acquisto del terzino destro del Dallas Fc Bryan Reynolds. Ormai è da più di un mese che si parla dell'arrivo del classe 2001, protagonista nel 2020 nella Major League Soccer. Il giocatore starebbe risolvendo alcune questioni burocratiche riguardanti il rinnovo del passaporto utile per il trasferimento in Europa. Per questo ancora non sarebbe arrivata l'ufficialità. In ogni caso, Reynolds non potrà rimanere a Torino.

D'altronde la società bianconera in questa stagione ha già utilizzato i due slot dedicati ai giocatori extracomunitari. Sono infatti arrivati i centrocampisti Arthur Melo e Weston McKennie, e per questo la Juventus dovrà attendere luglio per poterlo inserire nella rosa.

Nelle prossime stagioni Reynolds potrebbe diventare il sostituto di Cuadrado

Reynolds, nell'idea della società bianconera, rappresenta l'alternativa ideale di Juan Cuadrado.

Alla lunga dovrebbe prendere il posto proprio del colombiano, protagonista indiscusso anche in questa stagione in bianconero. Proprio nella finale di Supercoppa italiana, vinta dalla Juventus contro il Napoli, Cuadrado è stato uno dei migliori in campo, dando un ottimo contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva. L'età del calciatore però potrebbe aver convinto la Juventus ad investire su Reynolds, che da luglio 2021 potrebbe diventare un giocatore della rosa bianconera.