Nelle ultime partite non è passata inosservata la tensione dei dirigenti della Juventus. Si sono resi protagonisti di alcuni atteggiamenti non esemplari sia in occasione di Juventus-Inter di Coppa Italia che di Napoli-Juventus di campionato. Nel match dell'Allianz Stadium è stato il presidente della Juventus Andrea Agnelli a rivolgersi in maniera pesante al tecnico dell'Inter, Antonio Conte, a fine partita. Una reazione quella del massimo dirigente bianconero che sarebbe scaturita dal fatto che il tecnico nerazzurro ha rivolto il dito medio alla dirigenza bianconera a fine primo tempo. In Napoli-Juventus invece il 'protagonista' è stato il direttore sportivo Fabio Paratici.

In un video pubblicato da diversi giornali sportivi, si nota come il dirigente bianconero abbia utilizzato parole pesanti nei confronti del quarto uomo Calvarese. Quest'ultimo sarebbe stato colpevole (a detta di Paratici) di non aver richiamato l'attenzione dell'arbitro Doveri per un presunto fallo da ammonizione di Di Lorenzo su Chiesa. Sanzione che sarebbe costata l'espulsione al difensore in quanto già ammonito in precedenza. Parole che potrebbero costare care a Paratici in quanto la Procura Federale potrebbe aprire un'indagine sull'accaduto.

Possibile indagine su Paratici per le parole rivolte a Calvarese in Napoli-Juventus

Le offese rivolte a Paratici al quarto uomo di Napoli-Juventus Calvarese potrebbero costare l'apertura di un'indagine da parte della Procura Federale nei confronti del direttore sportivo.

E' questo l'ipotesi avanzata da molti giornali sportivi dopo che nel web è finito il video con protagonista Fabio Paratici. Le parole utilizzate dal dirigente sono: "Vergognati Calvarese, come si fa non ammonire, c....". A fianco di Paratici anche il vice presidente della Juventus Nedved ha aggiunto: "Basta c....". Nei prossimi giorni ne sapremo di più, di certo negli ultimi tempi la dirigenza bianconera è finita sui giornali sportivi in maniera più evidente rispetto ai protagonisti in campo.

Fabio Paratici potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione

Momenti di tensione da parte Paratici che vanno di pari passo con le voci di mercato che parlano di un possibile addio del direttore sportivo alla Juventus a fine stagione. Il dirigente infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021 ma attualmente ancora non si parla di rinnovo di contratto.

Ad alimentare le voci di una possibile partenza di Paratici ci ha pensato anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia. Secondo quest'ultimo infatti c'è la possibilità concreta di rivedere Giuseppe Marotta alla Juventus. L'attuale amministratore delegato dell'Inter potrebbe lasciare Milano per far ritorno nella società in cui è diventato uno dei migliori dirigenti italiani. L'eventuale ritorno di Marotta, secondo Bargiggia, si concretizzerebbe solo con l'addio di Paratici. Sarebbe questa la condizione posta dall'amministratore delegato dell'Inter.