La Juventus, oggi 13 febbraio, sarà in campo per affrontare il Napoli. Per l'anticipo delle 18 Andrea Pirlo ha qualche defezione visto che mancheranno Arthur, Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Tutti e tre sono alle prese con alcuni acciacchi fisici. La speranza è che Ramsey e Dybala possano rientrare contro il Porto. Per Arthur i tempi di recupero sono incerti vista la calcificazione interossea che lo affligge. Nonostante le assenze la Juventus ha una rosa ampia e Andrea Pirlo farà qualche cambio. Il tecnico bresciano ha anche alcuni dubbi e, in particolare, in attacco dove è aperto il ballottaggio tra Kulusevski e Morata per affiancare Cristiano Ronaldo.

Dubbi in casa Juventus

La Juventus avrà diversi impegni ravvicinati dal momento che mercoledì 17 febbraio i bianconeri giocheranno la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Perciò Andrea Pirlo dovrà dosare le forze dei suoi ragazzi. Contro il Napoli, in difesa giocherà la coppia formata da Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini. Il numero 4 juventino prenderà il posto di Leonardo Bonucci che partirà dalla panchina. Il difensore viterbese non è al top della forma e, dunque, Pirlo lo preserverà in vista della Champions League. Anche sulle fasce ci sarà un cambio dal momento che Danilo riposerà. Al suo posto giocherà Alex Sandro, mentre sulla corsia di destra toccherà a Juan Cuadrado. A centrocampo, invece, la Juventus dovrà fare a meno di Arthur e al suo posto verrà ripresentato Adrien Rabiot.

Al fianco del francese ci sarà Rodrigo Bentancur che tornerà tra i titolari in campionato dopo aver saltato la sfida contro la Roma per squalifica. Mentre sulle fasce ci saranno Weston McKennie e Federico Chiesa. Il dubbio più grande di formazione riguarda l'attacco dove resta da capire chi giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo dovrà decidere se optare per Dejan Kulusevski o per Alvaro Morata.

Il tecnico bresciano potrebbe preservare lo spagnolo proprio in vista della gara contro il Porto. Il dubbio verrà risolto solo a ridosso del fischio d'inizio del match contro il Napoli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Si spera di recuperare Dybala

La Juventus, per la gara contro il Napoli, non potrà contare ancora su Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino è alle prese con un problema al ginocchio e sente ancora del dolore. La speranza è che Dybala possa rientrare il prima possibile. Per la Juventus sarebbe importante recuperare l'argentino per la partita di Champions League contro il Porto anche se non verrà corso alcun rischio.