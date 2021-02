Si gioca in turno infrasettimanale la 22^ giornata di Serie B, terza del girone di ritorno: le varie partite sono in programma questo martedì 9 febbraio e poi mercoledì 10.

Il programma di questo turno cadetto non prevede dei veri scontri diretti di alta classifica, ma gran parte delle gare metteranno in palio dei punti pesanti sia in chiave promozione che per la lotta salvezza. Approfondiamo di seguito il programma completo.

Serie B, la gare in programma martedì 9 febbraio

La maggior parte delle gare si giocano questo martedì 9 febbraio: apre il programma alle ore 19 Pisa-Salernitana (la quale verrà trasmessa in diretta su RaiSport, con collegamento alle 18:50): i toscani cercano di tornare a far punti contro una delle squadre che attualmente è al secondo posto in classifica.

Altre sei partite si disputano contemporaneamente sempre alle ore 19: l'Empoli capolista (attualmente con un distacco di sei punti sulle tre inseguitrici) ospita il Pescara a caccia di punti salvezza, mentre l'altra inseguitrice Monza va sul campo di un Vicenza che ha il morale alto dopo la vittoria esterna di Pordenone. Importanti sia in chiave play-off che in ottica salvezza sono anche Cittadella-Cosenza (attualmente quinta e sedicesima in classifica), Venezia-Cremonese (attualmente settima e tredicesima) e Lecce-Brescia (ottava contro quattordicesima). Mentre in Spal-Pordenone sono in palio punti play-off che sarebbe molto utili a entrambe.

Alle ore 21 c'è poi la sfida Ascoli-Frosinone, coi padroni di casa che cercano continuità dopo l'inatteso successo esterno di Lecce, mentre i ciociari cercano il ritorno alla vittoria (che manca ormai dal 15 dicembre, per un totale di nove partite).

Le partite di mercoledì 10 febbraio in Serie B

Nella giornata di mercoledì 10 febbraio si completa poi questo turno di campionato: alle ore 19 c'è Reggina-Entella, scontro diretto importante per la salvezza. Alle ore 21 chiude la giornata di campionato il match Chievo-Reggiana, coi padroni di casa che vogliono approfittare del turno casalingo per consolidare il proprio attuale secondo posto e gli emiliani che puntano a dare continuità alla vittoria arrivata domenica sera contro l'Entella.

Si tratta di un periodo molto intenso per la Serie B, visto che i cadetti torneranno poi in campo nel prossimo weekend per la 23^ giornata (il primo anticipo è in programma già per venerdì 12 febbraio, mentre le altre gare si giocano fra sabato 13 e lunedì 15 febbraio).