Dopo una breve sosta, è pronta a tornare in campo la Serie B. Nel campionato cadetto fra venerdì 15 e lunedì 18 gennaio si disputa la 18^ giornata, un turno che vede in calendario in particolare lo scontro di vertice fra la prima e la seconda della classifica, vale a dire Empoli e Salernitana, attualmente separate da tre punti.

Approfondiamo di seguito il programma di quella che sarà la penultima giornata del girone di andata del campionato cadetto.

18^ giornata di Serie B, le partite in programma venerdì

Questo turno del campionato cadetto si apre venerdì 15 gennaio, con l'anticipo delle ore 19 fra il Chievo e la Virtus Entella: i veneti cercano maggiore continuità e vogliono approfittare del turno casalingo per avvicinarsi alla zona play-off, i liguri sono in un buon momento e vogliono continuare a far punti per allontanarsi dalle ultime posizioni.

In notturna alle ore 21, si gioca poi Vicenza-Frosinone, coi veneti a caccia di punti per uscire dalla zona calda della classifica e i laziali che vogliono invece rientrare nelle prime posizioni della classifica.

Serie B, le partite del sabato

Sabato 16 gennaio, alle ore 14, scendono in campo fra le altre le due squadre attualmente appaiate al terzo posto: il Cittadella ospita l'Ascoli e vuol approfittare dello scontro di vertice dell'indomani per migliorare ulteriormente la propria classifica, così come l'altra terza della graduatoria, ovvero il Monza, impegnato in casa con il Cosenza. Va precisato come il Cittadella debba comunque ancora recuperare una partita rispetto alle altre contendenti per le prime posizioni. Mette in palio punti importanti per avvicinarsi ai play-off il derby del Triveneto fra Pordenone e Venezia.

Alla stessa ora si gioca anche Pisa-Brescia, due squadre attualmente a metà classifica in cerca di punti per guardare al futuro con maggior ambizione.

Alle ore 16 di sabato invece la Reggina ospita il Lecce, una sfida fra due piazze del sud che si sono affrontate numerose volte anche in Serie A. I calabresi cercano punti salvezza, mentre i salentini vogliono riavvicinarsi alle posizioni di alta classifica.

Le gare di domenica e lunedì

Domenica 17 gennaio alle ore 15 c'è la delicata sfida salvezza Pescara-Cremonese, mentre alle ore 21 si gioca il big match fra la prima e la seconda della classifica: Empoli-Salernitana, con gli azzurri toscani che attualmente precedono i campani di tre punti e cercano un allungo che potrebbe essere già decisivo, mentre la squadra campana in caso di successo agguanterebbe la vetta in coabitazione.

Questo 18° turno del torneo cadetto si conclude poi lunedì 18 gennaio alle ore 21 con il derby emiliano Spal-Reggiana, rispettivamente a caccia di punti per l'alta classifica e per evitare di restare invischiata nella lotta salvezza. Curiosità: le due squadre, spesso rivali in terza serie, non si affrontano in Serie B dalla stagione 1992-1993.