Uno dei giocatori fondamentali per l'Inter in questi mesi è stato sicuramente Romelu Lukaku. Sin dal suo arrivo a Milano il centravanti belga è stato decisivo, segnando a raffica, tanto da raggiungere e superare anche Ronaldo il Fenomeno per gol segnati alla sua prima stagione con la maglia nerazzurra. Arrivato dal Manchester United per oltre 60 milioni di euro, ha ripagato l'investimento fatto e le sue prestazioni hanno finito per attirare nuovamente le attenzioni degli altri top club europei. Uno su tutti sarebbe l'altra società di Manchester, il City, in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato visto l'addio certo di Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno.

Manchester City su Romelu Lukaku

Il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Romelu Lukaku. I Citiziens la prossima estate avranno il difficile compito di sostituire Sergio Aguero, che è in scadenza di contratto a giugno e non dovrebbe rinnovare. Il club, infatti, vuole puntare su un elemento più giovane e chi meglio di Big Rom, che anche quest'anno è stato spesso una sentenza con la maglia dell'Inter. Il centravanti belga ha messo a segno quattordici gol in campionato in venti partite, a fronte di quattro reti realizzate in cinque partite di Champions League.

Il tecnico dei Citiziens, Pep Guardiola, lo ha individuato come rinforzo ideale per il suo scacchiere tattico. Lukaku, infatti, ha dimostrato di essere bravo a giocare per i compagni, facendo salire anche la squadra, oltre ad essere un vero e proprio leader.

Con il belga, dunque, l'allenatore avrebbe il sostituto di Aguero anche dal punto di vista caratteriale visto che sicuramente il Kun ha il suo peso all'interno dello spogliatoio.

La possibile trattativa

Per l'Inter Romelu Lukaku è sicuramente un elemento imprescindibile. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha puntato su di lui sin dal suo arrivo a Milano, premendo molto per l'acquisto del centravanti belga.

Alla luce della situazione economica generale e in particolare quella della società nerazzurra, però, qualora dovesse arrivare una proposta importante difficilmente il club meneghino potrebbe permettersi di rispedirla al mittente. Offerta che, comunque, dovrebbe essere superiore ai 90 milioni di euro e permetterebbe di realizzare una notevole plusvalenza dopo l'investimento da 65 milioni di euro fatto un anno e mezzo fa.

Non è escluso che nell'affare possa essere inclusa una contropartita tecnica, ad esempio quel Gabriel Jesus che è stato accostato all'Inter la scorsa estate anche come possibile erede di Lautaro Martinez. Con il brasiliano più un conguaglio economico Ausilio e Marotta avrebbero una valida alternativa in attacco e un tesoretto da reinvestire per rinforzare gli altri reparti.