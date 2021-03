La Juventus nelle ultime stagioni ha investito cifre importanti anche nel settore giovanile. Il lancio dell'under 23 ha permesso alla società bianconera di poter dedicarsi in maniera ancora più massiccia al mercato dei giovani, acquistando diversi talenti da valorizzare nel campionato di Serie C. Solo a gennaio 2021 sono arrivati nella squadra di Zauli giovani De Marino, Dabo, Compagnon, Aké e Pecorino. La Juventus, dunque, sta dimostrando di avere i mezzi per crescere far giovani anche tramite il suo settore giovanile. L'esempio per eccellenza è Cosimo Marco Da Graca, punta classe 2002 acquistata dalla società bianconera nel 2017 dal Palermo e valorizzata dapprima negli Allievi.

L'attaccante è cresciuto molto nelle ultime stagioni e nell'attuale ha realizzato già undici gol in nove partite nel campionato Primavera. Dotato di un grande fiuto del gol, è anche molto veloce. Non a caso nasce come giocatore offensivo di fascia prima di trasformarsi in punta centrale. Da Graca è stato recentemente protagonista nell'Under 23, segnando il gol decisivo dell'1-0 finale contro il Grosseto. Prestazioni che avrebbero attirato l'interesse di molte società di Serie B (non sono noti i nomi delle presente formazioni interessate), che vorrebbero ingaggiarlo dalla prossima stagione.

Da Graca potrebbe rinnovare con la Juventus fino a giugno 2025

Da Graca è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano, almeno secondo il parare di molti addetti ai lavori.

Il classe 2002 sta dimostrando tutte le sue qualità nel campionato di Primavera ma è stato decisivo recentemente anche nel campionato di Serie C con l'Under 23 bianconera. Segnale evidente di come stia maturando molto velocemente e di come non abbia pagato il passaggio dal settore giovanile al campionato professionistico. Tante società di Serie B sarebbero pronte ad investire su di lui ma la Juventus non vorrebbe fare l'errore commesso con Kean.

L'idea sarebbe quella fargli rinnovare il suo contratto (attualmente in scadenza a giugno 2022) almeno fino a giugno 2025. Successivamente si valuterà un eventuale prestito. Molto dipenderà anche dalla stagione che concluderà l'Under 23 bianconera, attualmente in lotta per un posto nei playoff per la promozione in Serie B. Se dovesse arrivare il passaggio nel campionato cadetto, il giocatore potrebbe rimanere nella squadra di Zauli.

Anche Cerri si sta mettendo in evidenza in Primavera e in Serie C

Sono tanti i giovani che la Juventus sta mettendo in mostra nell'Under 23. Altro giocatore che potrebbe fare un'ottima carriera è Leonardo Cerri, punta classe 2003, anche lui protagonista nella Primavera bianconera e nell'Under 23. L'ex Pescara ha realizzato un gol nel campionato di Serie C a gennaio, nel pareggio della Juventus Under 23 contro la Pro Sesto.