Il progetto sportivo dell'Under 23 lanciato dalla Juventus la scorsa stagione sta dando già degli ottimi riscontri. Non ci si riferisce tanto ai risultati sportivi raggiunti dalla squadra di Lamberto Zauli, quanto alla valorizzazione dei giovani della rosa che milita nel campionato di Serie C. Attualmente l'Under 23 è settima in classifica, in piena zona playoff e quindi con la possibilità di giocarsi la promozione nel campionato di Serie B. Spiccano nella squadra di Zauli le ottime prestazioni dei giovani.

Su tutti, in questa stagione, si sta mettendo in mostra il talento classe 2001 Filippo Ranocchia, a cui Zauli difficilmente rinuncia.

In questa stagione sta dando un ottimo contributo non solo dal punto di vista realizzativo (ha segnato tre gol) ma anche da quello degli assist decisivi (fino ad adesso sono tre) ai suoi compagni. Centrocampista dotato di sapienza tattica, valido tecnicamente e in grado di disimpegnarsi con entrambi i piedi. Non è da scartare la possibilità che dalla prossima stagione possa essere integrato nella prima squadra di Pirlo.

Filippo Ranocchia si sta affermando nella Juventus Under 23

Il centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia in questa stagione ha disputato 25 partite nel campionato di Serie C realizzando tre gol e tre assist. Lamberto Zauli crede molto nelle sue potenzialità ma in generale tutta la società bianconera è convinta di avere un talento importante.

Per questo potrebbe esserci un inserimento del giovane nella prima squadra della Juventus dalla prossima stagione, magari insieme all'altro classe 2001 Nicolò Fagioli. Il progetto Under 23 è nato proprio con l'intenzione di crescere alla Continassa i talenti del futuro, dando loro la possibilità di giocare in un campionato molto più allenante e formativo come la Serie C.

I giovani della Juventus Under 23

Filippo Ranocchia è solo uno dei vari giovani talenti della rosa allenata da Lamberto Zauli. Durante il calciomercato invernale la Juventus ha deciso di investire molto per la seconda squadra bianconera: sono arrivati il difensore ex Pro Vercelli De Marino, i centrocampista Dabo e Compagnon, il trequartista Aké e la punta Pecorino.

Giovani tutti classe 2001 (eccetto De Marino che è del 2000) destinati a diventare un valore aggiunto per la Juventus Under 23 in vista della parte finale della stagione. Nella rosa di Lamberto Zauli ci sono altri profili interessanti sui quali crede molto la società. Il centrocampista offensivo portoghese ex Manchester City Felix Correia è uno di questi, anche lui è un classe 2001.