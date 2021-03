L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione di Calciomercato, a caccia degli affare che potrebbero presentarsi alla luce dei tanti giocatori che sono o in scadenza di contratto, o ad un anno dalla scadenza con le trattative per il rinnovo puntualmente ferme. Proprio per questo motivo il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe dato le prime indicazioni ai propri dirigenti in vista dell'estate. Un nome che piacerebbe particolarmente al club meneghino sarebbe quello del fantasista spagnolo del Real Madrid, Isco, che ai Blancos non sta trovando moltissimo spazio.

Conte chiede Isco

Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima estate potrebbe essere Isco. Il fantasista spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Real Madrid e le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate definitivamente. Il giocatore sembrava potesse lasciare i Blancos già la scorsa estate ma non sono arrivate proposte concrete e per questo motivo alla fine è rimasto nella Capitale spagnola.

In questa stagione il classe 1992 ha trovato poco spazio, collezionando 17 presenze in Liga, di cui molte partendo dalla panchina, a fronte di due partite giocate in Champions League e una in Coppa del Re, collezionando soltanto un assist e un minutaggio molto basso, intorno ai 720 minuti complessivi. Anche per questo il fantasista non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto per spingere per la cessione tra qualche mese.

Il giocatore, stando a quanto riportato dalla testata iberica Sport, piacerebbe molto a Antonio Conte, che lo riterrebbe un jolly tattico. Isco, infatti, potrebbe giocare come seconda punta o come trequartista, anche se all'occorrenza potrebbe essere adattato anche nel ruolo di regista o mezzala, così come fatto ultimamente con Christian Eriksen.

La possibile richiesta del Real Madrid

Il Real Madrid, anche per il contratto in scadenza a giugno 2022, sarebbe pronto a discutere della cessione di Isco. I Blancos, però, non vogliono concedere sconti per il fantasista spagnolo, anche se la sua situazione contrattuale incide inevitabilmente sulla sua valutazione. Stando a quanto riportato da Sport, gli spagnoli sarebbero pronti a chiedere all'Inter una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Un prezzo che permetterebbe agli spagnoli comunque di realizzare una plusvalenza piena avendolo acquistato nell'estate del 2013 dal Malaga per 30 milioni di euro. Il rapporto tra Inter e Real sono ottimi, come dimostra l'affare Hakimi della scorsa estate, e proprio ciò potrebbe facilitare il buon esito della trattativa, con i nerazzurri che potrebbero riservare un'opzione ai Blancos su uno tra Skriniar e Lukaku qualora nei prossimi anni decidano di privarsene, dando priorità al club di Florentino Perez.