L'Inter avrebbe cominciato a muoversi per rinforzarsi già nella prossima sessione di mercato. I nerazzurri, sempre più primi in classifica in campionato a più nove sul Milan secondo e a più dieci sulla Juventus terza, devono fare quel salto di qualità ancora non riuscito in campo europeo. Anche in questa stagione, infatti, la squadra di Antonio Conte è stata eliminata alla fase a gironi di Champions League, arrivando perfino ultimi nel proprio gruppo. Uno dei reparti che dovrebbe essere rinforzato è quello di centrocampo e il tecnico avrebbe fatto già un nome in questo senso: quello di Youri Tielemans.

Inter su Tielemans

Ll'Inter avrebbe messo gli occhi su Youri Tielemans per rinforzare il reparto nevralgico del campo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il giocatore è esploso definitivamente in questa stagione con la maglia del Leicester, anche se le sue qualità sono sempre state indiscusse, nonostante la giovane età. Il classe 1997 sta trascinando la squadra di Rodgers, che è terza in classifica in Premier League e ora sogna il ritorno in Champions League, già sfumato lo scorso anno all'ultima giornata. Sono ventinove le presenze raccolte dal centrocampista belga in campionato, in cui ha messo a segno sei reti e collezionato tre assist, dimostrando di essere molto prolifico anche sotto rete.

Una caratteristica che non è passata inosservata in casa nerazzurra, che da questo punto di vista deve migliorare.

Il centrocampista che ha segnato di più, infatti, in questo momento è Nicolò Barella con tre reti, seguito perfino da Roberto Gagliardini, fermo a quota due. Troppo poco per una squadra che ha comunque il miglior attacco del campionato italiano. Con Tielemans, inoltre, Conte avrebbe maggiore scelta in mezzo al campo, visto che il belga è in grado di giocare sia in cabina di regia, sia come mezzala.

La richiesta del Leicester

Il Leicester, dal proprio canto, non lascerà andare tanto facilmente Youri Tielemans, soprattutto se dovesse strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. Acquistato dal Monaco nell'estate del 2019 per 45 milioni di euro, le Foxes avrebbero già fatto sapere all'Inter di essere disposti a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro.

Prezzo importante, che potrebbe essere abbassato dall'inserimento di una contropartita tecnica come Matìas Vecino o Roberto Gagliardini, ma occhio anche a Ivan Perisic. L'esterno croato non ha mai nascosto in passato la volontà di fare un'esperienza in Premier League, anche quando era stato accostato a Tottenham e Manchester United.