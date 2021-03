L'Inter sta dominando il campionato italiano e proprio ieri ha allungato in testa alla classifica, salendo a 65 punti, a più nove sul Milan secondo e a più dieci sulla Juventus terza (seppur con una partita da recuperare).

I nerazzurri, intanto, avrebbero cominciato a muoversi per rinforzarsi in vista della prossima annata, che dovrà essere quella della conferma in Italia e, soprattutto, quella del riscatto in campo europeo, vista l'eliminazione dalle coppe europee avvenuta già a dicembre, con l'ultimo posto nel girone di Champions League. Uno dei rinforzi dovrebbe arrivare quasi sicuramente sulla fascia sinistra, dove andranno via probabilmente Ashley Young e Aleksander Kolarov, entrambi in scadenza di contratto.

In entrata il nome che sarebbe tornato in auge è quello di Emerson Palmieri.

Inter su Emerson Palmieri

L'Inter sarebbe tornata su Emerson Palmieri in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato per rinforzare la fascia sinistra. Il laterale italo brasiliano dovrebbe lasciare con ogni probabilità il Chelsea e i numeri raccolti fino ad ora in quest'annata portano a pensare ciò. L'esterno sinistro, infatti, ha giocato pochissimo e avendo il contratto in scadenza a giugno 2022 i Blues lo lasceranno andare via per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Sono soltanto due le presenze raccolte in Premier League dal classe 1994, a fronte delle quattro partite giocate in Champions League. Numeri che, tra l'altro, mettono a rischio anche la presenza del giocatore ai prossimi Europei, anche se il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, sembrerebbe intenzionato a puntare ancora su di lui.

E anche il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, lo stima molto, avendolo allenato proprio quando era sulla panchina dei Blues, chiedendo il suo acquisto a gennaio del 2018 per 20 milioni di euro dalla Roma. L'Inter, comunque, non sarebbe l'unica interessata al giocatore, visto che dovrà battere la concorrenza del Napoli.

La possibile trattativa con il Chelsea

Il Chelsea sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere del futuro di Emerson Palmieri. L'esterno con ogni probabilità sarà ceduto per non rischiare di perderlo a parametro zero e la sua valutazione, proprio per il contratto in scadenza a giugno 2022, si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Cifra che i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto dopo la cessione di qualche esubero o mettendo sul piatto una contropartita tecnica. Un nome che l'Inter potrebbe offrire è quello di Matìas Vecino, il quale ieri è tornato in campo contro il Torino e già in passato è stato accostato ai Blues. La valutazione dei due è simile e un'operazione simile permetterebbe a entrambe di realizzare una plusvalenza importante.