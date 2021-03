L'Inter nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere molto attiva sia in entrata che in uscita, anche se attende di risolvere le questioni societarie. Uno dei reparti che i nerazzurri potrebbero rivoluzionare è quello difensivo. A parte il terzetto titolare composto da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, infatti, come alternativa potrebbe cambiare totalmente la panchina, con Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov in scadenza di contratto. Il nome nuovo finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Gianluca Mancini, che sta trascinando la Roma nella lotta per un piazzamento in Champions League.

Inter su Mancini

L'Inter avrebbe messo nel mirino Gianluca Mancini per rinforzare la difesa nella prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da Repubblica, i nerazzurri lo avrebbero individuato come l'innesto ideale, anche se dovranno battere la concorrenza della Juventus. Il vantaggio del club meneghino sarebbe soprattutto dal punto di vista tattico, visto che il difensore ha dimostrato di poter dare il meglio di sé nella difesa a tre. Inoltre, il giocatore piace molto a Antonio Conte essendo in grado di poter giocare sia al centro della difesa a tre, sia a destra che a sinistra in maniera indifferente.

In quest'annata il classe 1996 ha collezionato 23 presenze in campionato, mettendo a segno anche quattro reti e due assist, affermandosi come uno dei difensori più prolifici d'Europa.

Numeri importanti che proprio per questo hanno attirato l'attenzione dell'Inter. I nerazzurri sarebbero pronti ad avviare i contatti con la Roma, con il quale i rapporti sono buoni, visto che il club cerca una pedina che possa alternarsi con Skriniar, De Vrij e Bastoni visto che il prossimo anno l'obiettivo sarà quello di essere competitivi anche a livello europeo.

La possibile trattativa

L'Inter sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Gianluca Mancini. Molto dipenderà anche da come si classificherà la Roma, che senza la qualificazione in Champions League potrebbe essere costretta a cedere un suo big per fare cassa. Il difensore, anche alla luce della stagione che sta disputando, ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Cifra che, comunque, i nerazzurri potrebbero abbassare inserendo una contropartita tecnica nell'affare. I nomi sul piatto potrebbero essere uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, entrambi valutati 10 e in uscita, o una giovane contropartita della Primavera nerazzurra. Operazione che permetterebbe a entrambe le società di realizzare una plusvalenza importante e fondamentale, visto che i bilanci stanno subendo pesanti perdite con la chiusura degli stadi.